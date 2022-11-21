В Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро — Finance.ua

В Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В Еврокомиссии рассказали подробности плана финансирования Украины на 18 млрд евро

Программа макрофинансовой помощи Европейского Союза на 18 миллиардов евро предусматривает предоставление Украине беспроцентных кредитов сроком до 35 лет, причем до 2033-го ЕС не потребует платежей от украинского правительства.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Они (Украина) будут иметь 10-летний grace period при общем сроке кредита в 35 лет. Также в программе есть грантовая составляющая, которая покрывает платежи по процентам. То есть фактически, для Украины это soft loan (льготный кредит ниже рыночных процентов)», — объяснил он.

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Домбровскис добавил, что в 18 миллиардов евро входят и три миллиарда из программы в девять миллиардов евро, которые не удастся выплатить до конца 2022 года.

Представитель ЕС отметил, что Еврокомиссия ориентируется на поквартальное финансирование Украины в объеме до 4,5 миллиарда евро в привязке к условиям, которые будут прописаны в меморандуме о взаимопонимании с украинским правительством. В первом квартале эта сумма, вероятно, будет разделена на два субтранша, первый из которых должен быть выделен в январе 2023-го. Такова была просьба украинского правительства.

«Именно в начале года обычно проседают налоговые поступления. Мы пока не можем называть конкретные цифры. Запрос, озвученный премьер-министром Денисом Шмыгалем — 2,5 миллиарда евро», — отметил вице-президент Еврокомиссии.

Домбровскис сказал, что у ЕС нет строгой позиции относительно направлений, на которые должны использоваться средства программы: «Вместе с тем само название макрофинансовой программы говорит о том, что она нацелена на поддержку макростабильности в стране и стабилизировать финансовые потоки в экономике».

В Еврокомиссии ожидают, что программу макрофинансовой помощи Украины Европейский парламент утвердит уже на следующей неделе, а Совет Евросоюза — в первой половине декабря. Кроме того, нужно будет подписать меморандум о взаимопонимании с правительством Украины.

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Однако ЕС нужно будет внести изменения в законодательство для того, чтобы технически можно было предоставить Украине первые средства из нового пакета.

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Українська правда По материалам:

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