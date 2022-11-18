В Минэкономики допускают пересмотр макропрогноза из-за ударов россиян по энергосистеме — Finance.ua

В Минэкономики допускают пересмотр макропрогноза из-за ударов россиян по энергосистеме Сегодня 15:37 — Казна и Политика

Из-за ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, придется корректировать макропрогноз до конца года.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства.

«Падение российской экономики к концу года составит, по прогнозам, 4,5-4,6%. Падение украинской — без учета ракетных ударов октября и ноября — уже 30%. И, вероятно, из-за ударов по энергетической инфраструктуре придется корректировать макропрогноз до конца года. Поэтому мы утверждаем: санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть, их нужно усиливать», — рассказала Свириденко.

Кроме того, она отметила, что Украина имеет полное моральное право на репарации от рф.

«Можем ли мы рассчитывать на то, чтобы замороженные российские активы шли на восстановление украинской экономики? У нас есть полное моральное право на это», — отметила Свириденко.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, в свою очередь, подчеркнул, что украинские власти имеют четкое видение, что нужно делать в дальнейшем.

«Нужно продавливать механизм конфискации активов, в том числе частных. Сейчас такого механизма нет. Но есть понимание, что и как мы будем делать. Как с точки зрения международных договоров — двусторонних и многосторонних, — так и адаптаций национальных законодательств, которые будут предусматривать снятие суверенного иммунитета на суверенные активы. Что очень важно в международных финансовых отношениях», — сказал Шурма.

УНН По материалам:

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