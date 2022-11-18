В Минэкономики допускают пересмотр макропрогноза из-за ударов россиян по энергосистеме — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики допускают пересмотр макропрогноза из-за ударов россиян по энергосистеме

Казна и Политика
47
Из-за ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, придется корректировать макропрогноз до конца года.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует пресс-служба министерства.
«Падение российской экономики к концу года составит, по прогнозам, 4,5-4,6%. Падение украинской — без учета ракетных ударов октября и ноября — уже 30%. И, вероятно, из-за ударов по энергетической инфраструктуре придется корректировать макропрогноз до конца года. Поэтому мы утверждаем: санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть, их нужно усиливать», — рассказала Свириденко.
Кроме того, она отметила, что Украина имеет полное моральное право на репарации от рф.
«Можем ли мы рассчитывать на то, чтобы замороженные российские активы шли на восстановление украинской экономики? У нас есть полное моральное право на это», — отметила Свириденко.
Читайте также
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, в свою очередь, подчеркнул, что украинские власти имеют четкое видение, что нужно делать в дальнейшем.
«Нужно продавливать механизм конфискации активов, в том числе частных. Сейчас такого механизма нет. Но есть понимание, что и как мы будем делать. Как с точки зрения международных договоров — двусторонних и многосторонних, — так и адаптаций национальных законодательств, которые будут предусматривать снятие суверенного иммунитета на суверенные активы. Что очень важно в международных финансовых отношениях», — сказал Шурма.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.