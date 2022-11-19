Где в Украине будут самые большие проблемы с отоплением — мнение эксперта Сегодня 15:22 — Энергетика

В городах Украины, приближенных к зоне боевых действий, в части многоквартирных домов не будет отопления, а в некоторых будут проблемы с подачей тепла, пишет agrotrend.com.

Среди городов, которые могут не отапливаться зимой или иметь перебои — Запорожье, Харьков и Николаев.

При этом в каждом случае следует разбираться отдельно, потому что в разных городах ситуация разная. Об этом рассказал глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Каждый случай — это отдельная история. Где-то будет тепло, где-то нет. С самого начала, я несколько месяцев говорю, что из городов, приближенных к зоне боевых действий, нужно выезжать, потому что там в большинстве многоквартирных домов не будет отопления. А ведь это можно говорить, например, и о Запорожье, Николаеве — это 100%, еще и говорили про Харьков, что не будет отопления. А вот в Славянске, например, подали отопление. Хотя поначалу прогнозы были неутешительны — что там отопления не будет. Поэтому в любом случае нужно изучать ситуацию. Нет единого рецепта, потому что завтра могут попасть российскими ракетами, и все — не будет отопления в конкретном месте», — сказал эксперт.

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