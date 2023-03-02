Госдолг Украины за месяц вырос на 5 млрд долларов — Finance.ua
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Госдолг Украины за месяц вырос на 5 млрд долларов

Казна и Политика
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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2023 составил 4 258,20 млрд гривен или 116,44 млрд долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В январе 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 185,35 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 5,06 млрд дол. США.
В январе на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,33 млрд долларов. Из них: 3,26 млрд долларов — от Европейского Союза; 1 млрд долларов — от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка).

Справка Finance.ua:

  • Напомним, за 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,42 млрд долларов) до 111,38 млрд долларов.
  • В декабре 2022 года госдолг составил 4,071 триллиона гривен. Из них на внешний долг пришлось 2,6 триллиона, а на внутренний — 1,4 триллиона гривен.
По материалам:
Finance.ua
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