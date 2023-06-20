Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ — Finance.ua

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Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ

Казна и Политика
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Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ
Правительство Украины утвердило новый меморандум с МВФ
Кабинет Министров на заседании в понедельник, 19 июня, утвердил обновленное Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На заседании правительства также принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства. Утверждаем обновленные Письмо о намерениях и Меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике», — отметил он.
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Глава правительства добавил, что в документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализованы в будущем. В частности, об улучшении бизнес-климата, усилении верховенства права, борьбе с коррупцией.
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Напомним, украинское правительство надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по очередному траншу.
Заседание Исполнительного совета МВФ по результатам первого пересмотра программы EFF для Украины и принятие решения о выделении следующего транша запланировано на конец июня.

Справка Finance.ua:

  • МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов;
  • в рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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