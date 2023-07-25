Україна отримала ще 1,5 млрд євро від ЄС — Finance.ua

Україна отримала ще 1,5 млрд євро від ЄС Сьогодні 15:04

Україна отримала ще 1,5 млрд євро від ЄС

До українського держбюджету надійшов шостий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що цьогоріч Україна отримала вже 10,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Від початку повномасштабної війни ЄС спрямував до України 17,7 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності в країні, а також допомагають фінансувати пріоритетні видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

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Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Зі свого боку очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що сьогодні ЄС виплатив Україні 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновлювати інфраструктуру.

«Я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зберігання та експорту зерна. Поки росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну», — написала вона у Twitter.

Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

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