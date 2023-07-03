Мінфін назвав найбільших донорів України у червні — Finance.ua

Мінфін назвав найбільших донорів України у червні Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Мінфін назвав найбільших донорів України у червні

Упродовж червня до державного бюджету надійшло $3 млрд зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів були отримані у формі грантів на безповоротних умовах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів у червні 2023 року:

ЄС — $1,64 млрд (пільгове фінансування);

США — $1,2 млрд (грант);

Світовий банк — $104 млн (пільгове фінансування);

Фінляндська Республіка — $15 млн (грант).

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Умови надання коштів

Кошти від ЄС були надані в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро. МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Гранти від США та Фінляндії надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Кошти від Світового банку були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Скільки грошей залучили з початку року

Загалом у 2023 році Міністерство фінансів України залучило 22,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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