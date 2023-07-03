Мінфін назвав найбільших донорів України у червні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін назвав найбільших донорів України у червні

Казна та Політика
122
Мінфін назвав найбільших донорів України у червні
Мінфін назвав найбільших донорів України у червні
Упродовж червня до державного бюджету надійшло $3 млрд зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів були отримані у формі грантів на безповоротних умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів у червні 2023 року:

  • ЄС — $1,64 млрд (пільгове фінансування);
  • США — $1,2 млрд (грант);
  • Світовий банк — $104 млн (пільгове фінансування);
  • Фінляндська Республіка — $15 млн (грант).
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Умови надання коштів

Кошти від ЄС були надані в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро. МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.
Читайте також
Гранти від США та Фінляндії надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Кошти від Світового банку були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Скільки грошей залучили з початку року

Загалом у 2023 році Міністерство фінансів України залучило 22,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.