Новая почта снизила стоимость доставки в США — Finance.ua

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Новая почта снизила стоимость доставки в США

Личные финансы
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Новая почта снизила стоимость доставки в США
Новая почта снизила стоимость доставки в США
Новая почта в 4 раза снизила минимальную стоимость доставки посылок за счет изменения системы тарификации.

Что изменилось?

  • Новая почта ввела удобную градацию тарифов для посылок с весом, где есть шаг — в 100 г.
  • То есть клиент платит не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было раньше. А разную цену — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т. д.
Новая тарификация будет единой как для частных, так и бизнес-клиентов:
  • сейчас доставка документов до 100 г — стоит 350 грн вместо 1300 грн,
  • посылка 0,5 кг — стоит 650 грн вместо 1400 грн,
  • а отправление на 15 кг — 4600 грн вместо 6800 грн.
«Мы хотим помочь украинскому бизнесу успешно экспортировать свои товары по всему миру, поэтому договорились с партнерами о существенном изменении тарифов в США для наших клиентов, 70% которых делают отправки весом менее 2 кг. Рынок США имеет отличные перспективы для развития. К тому же беспошлинный порог для ввоза товаров здесь составляет $800, то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя», — говорит Юрий Беневитский, CEO Новой почты Глобал.

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Чаще всего украинцы продают свои товары в США через онлайн-платформы — Amazon, eBay, etsy. Самые популярные украинские товары среди американских потребителей: национальная одежда и изделия с украинской символикой, декор для дома, хендмейд и крафтовые товары — сувениры, украшения, аксессуары.
Срок доставки в США — от 10 дней на любой адрес по всей территории страны. Отправить посылку можно из любого отделения Новой почты. Для этого можно самостоятельно создать международную накладку через мобильное приложение и бизнес-кабинет, или оператор оформит в отделении.
Подробнее о тарифах и возможностях доставки в США можно почитать по ссылке https://usa-export.nova.global.
По материалам:
Finance.ua
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