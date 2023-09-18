Литва требует увеличить помощь ЕС Украине до 72 млрд евро — Finance.ua

Литва требует увеличить помощь ЕС Украине до 72 млрд евро Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Литва требует увеличить помощь ЕС Украине до 72 млрд евро

Европейский Союз должен выделить больше средств на поддержку Украины в своем долгосрочном бюджете и увеличить финансирование на военную логистику ЕС, заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Об этом пишет Reuters

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021−2027 годы Европейская комиссия предложила в июне выделить Украине 50 миллиардов евро грантов и кредитов, чтобы поддерживать финансирование Киева в ходе борьбы с российской агрессией.

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В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро льготных кредитов, но если предложенная общая сумма в 50 миллиардов сохранится, страна будет получать только 12,5 миллиарда евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

«Если вы разделите сумму на четыре года, она будет ниже, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем получить тот же уровень, который был в 2023 году, — отметила Скайсте агентству Reuters. — Если бы у нас был тот же уровень, что и в 2023 году, это было бы 72 миллиарда».

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Пересмотр бюджета ЕС должен также увеличить финансирование на военную логистику — дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие вооруженным силам быстро передвигаться — поскольку изначально выделенных на эти цели 1,7 миллиарда евро было недостаточно.

Скайсте отметила, что только для Литвы эта отрасль превышает один миллиард евро.

Правительства ЕС стремятся достичь соглашения по бюджету на 2021−2027 годы до конца 2023 года, в то же время переговоры продвигаются сложно, поскольку Комиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро, в частности, для решения вопросов миграции.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительная власть ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые потоки доходов от торговли выбросами CO2 и 0,5% от номинальной базы прибыли компаний ЕС.

Литва не поддержала ни то, ни другое, поскольку доходы от торговли выбросами уже были использованы правительством для инвестирования в переход экономики от ископаемого топлива, а деньги от компаний уже поступали в бюджет ЕС через национальный взнос на основе валового национального дохода.

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