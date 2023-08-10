Украинцы и жилье в Литве: в миграционной организации рассказали, с чем столкнулись наши беженцы — Finance.ua

Украинцы и жилье в Литве: в миграционной организации рассказали, с чем столкнулись наши беженцы Сегодня 20:21 — Личные финансы

Украинцы и жилье в Литве: в миграционной организации рассказали, с чем столкнулись наши беженцы

Международная организация по миграции подсчитала, что почти половина приехавших в Литву из Украины беженцев покинула выделенное им жилье. С начала полномасштабного вторжения войны временное убежище получили более 4 миллионов беженцев.

Об этом пишет LNK.

Для большинства прибывающих в Литву украинских беженцев эта страна стала не домом, а транзитным пунктом. На более длительное время здесь осталось всего несколько десятков тысяч украинцев. Правда, некоторые из них покинули жилье не по собственному желанию.

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«В Литве насчитывается около 78 000 украинцев. Одни из них, возможно, уехали в другие страны, но ежедневно в Литву приезжает 100−200 новых украинцев, им предоставляют жилье. В начале войны благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилье, литовцы их принимали, селили в своих квартирах, разрешали долго жить бесплатно», — сказала представитель Международной организации по миграции Эгле Сташкунайте.

Она сказала, что позже появилась усталость, часть владельцев жилья, предоставивших его украинцам, столкнулись с материальными трудностями. Согласно статистике, 1/5 украинцев покинули жилье не по своему желанию. Сташкунайте подчеркнула, что это небольшой показатель.

«Разногласия или причины этого были разные. Один из ответов был: начались разногласия с размещенными семьями, некоторые сказали, что языковой барьер мешал им полноценно общаться, поэтому решили расторгнуть договоры. Таких, кто указал, что было испорчено имущество, было немного», — сказала она.

По словам Сташкунайте, Вильнюсское бюро МОМ вместе с Airbnb предоставили более 1300 безопасных ночевок.

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«Это была кратковременная помощь, украинцев размещали на 3−30 ночей. Мы знаем, что после нашей помощи они успешно арендовали жилье, несколько человек перебрались в центры для беженцев», — сказала она.

Пока украинцы ищут жилье на длительное время, но им не помешала бы и компенсация на кратковременную аренду на время поиска.

«Чтобы у людей было больше времени на поиск», — заметила Сташкунайте.

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Она призвала жителей поддерживать Украину и украинских беженцев.

«Очень хотелось бы, чтобы эта усталость не была долгосрочной, чтобы люди поняли — помощь все еще нужна. Мы благодарны всем, кто ее оказывает», — сказала Сташкунайте.

По ее словам, 40% украинцев все еще живут в том жилье, где они поселились сразу, как только приехали в Литву.

УНН По материалам:

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