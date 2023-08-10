Украинцы и жилье в Литве: в миграционной организации рассказали, с чем столкнулись наши беженцы — Finance.ua

Украинцы и жилье в Литве: в миграционной организации рассказали, с чем столкнулись наши беженцы
Международная организация по миграции подсчитала, что почти половина приехавших в Литву из Украины беженцев покинула выделенное им жилье. С начала полномасштабного вторжения войны временное убежище получили более 4 миллионов беженцев.
Об этом пишет LNK.
Для большинства прибывающих в Литву украинских беженцев эта страна стала не домом, а транзитным пунктом. На более длительное время здесь осталось всего несколько десятков тысяч украинцев. Правда, некоторые из них покинули жилье не по собственному желанию.
«В Литве насчитывается около 78 000 украинцев. Одни из них, возможно, уехали в другие страны, но ежедневно в Литву приезжает 100−200 новых украинцев, им предоставляют жилье. В начале войны благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилье, литовцы их принимали, селили в своих квартирах, разрешали долго жить бесплатно», — сказала представитель Международной организации по миграции Эгле Сташкунайте.
Она сказала, что позже появилась усталость, часть владельцев жилья, предоставивших его украинцам, столкнулись с материальными трудностями. Согласно статистике, 1/5 украинцев покинули жилье не по своему желанию. Сташкунайте подчеркнула, что это небольшой показатель.
«Разногласия или причины этого были разные. Один из ответов был: начались разногласия с размещенными семьями, некоторые сказали, что языковой барьер мешал им полноценно общаться, поэтому решили расторгнуть договоры. Таких, кто указал, что было испорчено имущество, было немного», — сказала она.
По словам Сташкунайте, Вильнюсское бюро МОМ вместе с Airbnb предоставили более 1300 безопасных ночевок.
«Это была кратковременная помощь, украинцев размещали на 3−30 ночей. Мы знаем, что после нашей помощи они успешно арендовали жилье, несколько человек перебрались в центры для беженцев», — сказала она.
Пока украинцы ищут жилье на длительное время, но им не помешала бы и компенсация на кратковременную аренду на время поиска.
«Чтобы у людей было больше времени на поиск», — заметила Сташкунайте.
Она призвала жителей поддерживать Украину и украинских беженцев.
«Очень хотелось бы, чтобы эта усталость не была долгосрочной, чтобы люди поняли — помощь все еще нужна. Мы благодарны всем, кто ее оказывает», — сказала Сташкунайте.
По ее словам, 40% украинцев все еще живут в том жилье, где они поселились сразу, как только приехали в Литву.
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