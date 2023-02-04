80% украинских беженцев в Литве хотели бы сменить работу — Finance.ua

80% украинских беженцев в Литве хотели бы сменить работу Вчера 05:25

С начала российского военного вторжения в Украину в Литве смогли найти работу только 21 тысяча украинцев.

Как говорится в материалах исследования, проведенного Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) совместно с литовским агентством по трудоустройству SOPA, больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы, сообщает Delfi

В частности, в Вильнюсе нашли работу 6800 беженцев из Украины, в Каунасе — 2900, в Клайпеде — 2600. Однако 78,4% участников опроса сказали, что хотели бы сменить работу.

41% считают зарплату слишком низкой,

28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации,

12,8% — жалуются на тяжелые условия труда.

«В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором принимали участие 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу — языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми», но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", — пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.

Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечают нехватку консультаций у специалистов.

УНІАН По материалам:

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