80% украинских беженцев в Литве хотели бы сменить работу — Finance.ua
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80% украинских беженцев в Литве хотели бы сменить работу

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С начала российского военного вторжения в Украину в Литве смогли найти работу только 21 тысяча украинцев.
Как говорится в материалах исследования, проведенного Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) совместно с литовским агентством по трудоустройству SOPA, больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы, сообщает Delfi.
В частности, в Вильнюсе нашли работу 6800 беженцев из Украины, в Каунасе — 2900, в Клайпеде — 2600. Однако 78,4% участников опроса сказали, что хотели бы сменить работу.
  • 41% считают зарплату слишком низкой,
  • 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации,
  • 12,8% — жалуются на тяжелые условия труда.
«В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором принимали участие 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу — языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми», но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", — пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.
Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечают нехватку консультаций у специалистов.

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По материалам:
УНІАН
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