День финансов: жесткие антикризисные меры, «национальный кешбэк» в 2027 году, рекордный мировой долг

Вторник, 29 сентября. В Украине приостанавливают финансирование строительства, ремонтов и благоустройства, в Польше меняют правила оплаты труда, а правительства разных стран оказались в замкнутом круге.

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Жесткие антикризисные меры

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил , что правительство приняло решение о первоочередном финансировании государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержке части запланированной международной помощи. Прежде всего, средства будут направляться на оборону, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы.

В то же время Кабинет Министров выделил 518,3 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на усиление резервных информационных систем государственных органов. Решение было принято на фоне российских атак на цифровую инфраструктуру.

Страхование военных рисков

Бизнес расширили возможности государственной поддержки на фоне военных рисков. Речь идет о компенсации ущерба, страховых премий и льготном кредитовании для восстановления критической и производственной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.

НБУ готовится к завершению войны

Завершение полномасштабной войны может стать серьезным вызовом для украинской экономики, в частности, из-за сокращения или прекращения международной финансовой помощи. Национальный банк Украины уже готовится к такому сценарию и разрабатывает альтернативные планы действий.

🗨️ «Завершение полномасштабного вторжения — это будет глобальный шок для украинской экономики. Глобальный шок! Мы о нем уже думаем» , — заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Национальный кешбэк» в 2027 году

Программу «Национальный кешбэк» могут продлить в 2027 году, но в случае положительного решения ее формат существенно изменят. В частности, выплаты могут быть направлены на отдельные категории товаров, где украинские производители сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта.

Аренда квартир в Украине

Недвижимость показывают , что за лето 2026 года на рынке долгосрочной аренды квартир в Украине изменились спрос, количество предложений и стоимость жилья. Больше всего спрос вырос в западных областях, тогда как предложение однокомнатных квартир увеличилось преимущественно на юге и востоке страны. Медианные цены на аренду в большинстве регионов тоже повысились.

🏠💡 Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру изменили логику спроса выбора жилья: покупатель смотрит не только на локацию и цену, но и на то, продержится ли дом без света, воды и отопления недели подряд. Со своей стороны девелоперы ответили на этот запрос не точечными решениями, а системным продуктом — автономными жилыми комплексами и микрогородами, где вся инфраструктура спроектирована как единый контур.

Как концепция «город в городе» меняет рынок недвижимости, читайте в нашей новой статье:

Валютный рынок

На прошлой неделе Национальный банк разрешил доллару США дорожать в течение нескольких дней. Неделя завершилась на уровне 44,84 грн/$, что на 0,4% больше, чем неделей ранее. Аналитики ICU отмечают , что НБУ почти не менял объемы продаж валюты, в то же время позволил гривне несколько ослабнуть. Таким образом, регулятор продолжил демонстрировать гибкость курсообразования.

Укрпочта обновила приложение

Укрпочта добавила в приложение Укрпочта 2.0 возможность оплачивать посылки и наложенные платежи. Компания также работает над расширением возможностей приложения. Среди будущих услуг: доставка посылок в почтоматы и возможность оплачивать отправку непосредственно в почтомате.

Новый отчет для работодателей

С 1 октября 2026 года работодатели должны подавать новую форму Отчета о начислении, исчислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью. Отчеты за I-III кварталы 2026 года необходимо подать не позднее 9 ноября, а определенные суммы взноса уплатить до 19 ноября.

Кстати, по словам экспертов, если решение о прекращении деятельности уже принято, лучше закрыть ФЛП в сентябре. Это позволит избежать уплаты налогов за октябрь.

Что больше всего волнует украинцев

Респондентам предложили 12 вариантов ответа на вопрос «Что Вас больше всего волнует в настоящее время?». Чаще всего украинцы называли коррупцию во власти — 50%. На втором месте — массированные ракетно-дроновые удары, которые беспокоят 40% опрошенных. 72% считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.

Мировой долг

Мировой долг первой половины года вырос на 10 трлн долларов и превысил 365 трлн долларов. Правительства оказались в замкнутом круге: большие бюджетные дефициты сочетаются с ростом расходов на обслуживание долга, тогда как политической воли для решения этой проблемы не хватает.

Новые правила оплаты труда в Польше

Европейский Союз постепенно вводит новые правила прозрачности оплаты труда, которые должны сделать более понятными отличия в зарплатах мужчин и женщин. Для крупных компаний это будет означать не только новую отчетность, но и более детальный анализ всех составляющих вознаграждения работников. При расчете разрыва в оплате труда будут учитываться не только базовый оклад. В анализ будут входить почасовые или месячные ставки, премии, надбавки за выслугу лет, праздничные и квартальные бонусы.