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Роботодавцям потрібно подати новий звіт до 9 листопада: що варто знати

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Звіт подається до податкового органу за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.
Звіт подається до податкового органу за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.
З 1 жовтня 2026 року роботодавці мають подавати нову форму Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Звіти за І-ІІІ квартали 2026 року необхідно подати не пізніше 9 листопада, а визначені суми внеску сплатити до 19 листопада.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Хто має подавати звіт

Звіт подають роботодавці та платники внеску.
До роботодавців належать юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи — підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), контракту про проходження служби або на інших умовах, передбачених законодавством, крім цивільно-правових договорів. Вони несуть відповідальність за підприємство та/або установу для цілей Закону № 875.
Платниками внеску є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників у календарному кварталі становить 8 і більше осіб та які у цьому кварталі не виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.
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Куди та коли подавати звіт

Звіт подається до податкового органу за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.
Водночас для звітів за звітні періоди 2026 року встановлено перехідний порядок. Оскільки наказ № 453 набрав чинності 25 вересня, а форму введено в дію з 1 жовтня 2026 року, Звіти за І-ІІІ квартали 2026 року потрібно подати не пізніше 9 листопада 2026 року.
Якщо за цими звітами визначено суму внеску до сплати, її необхідно перерахувати не пізніше 19 листопада 2026 року.

Як подати звіт

Передбачено два способи подання звіту:
  • в електронній формі — засобами електронного зв’язку. Для цього використовують форму J/F0500701: J — для юридичних осіб, F — для фізичних осіб;
  • у паперовій формі — особисто або поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення до податкового органу за місцем обліку. Якщо Звіт надсилають поштою, відправлення потрібно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

На що звернути увагу при заповненні

Для роботодавців, які подають звіт без нарахування внеску, окремі рядки форми не заповнюються: у разі подання в електронній формі вони залишаються порожніми, а в паперовій — у них проставляються прочерки.
Платники внеску заповнюють відповідні розділи звіту на загальних підставах.
Окрему увагу під час розрахунку внеску слід звернути на період дії воєнного стану. Закон № 4219-IX передбачає пільговий розмір внеску — 50 відсотків від розрахованої суми на період від початку дії воєнного стану і до останнього дня останнього місяця кварталу, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.
За матеріалами:
Finance.ua
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