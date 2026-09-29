Корупція у владі стала проблемою, яка найбільше хвилює українців. Водночас війна залишається не менш важливим фактором.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 12−21 вересня 2026 року. До дослідження «Омнібус» на замовлення ГО «Форум» додали запитання про те, що зараз хвилює українців та їхнє сприйняття проблеми корупції.

Що найбільше хвилює українців

Респондентам запропонували 12 варіантів відповіді на запитання «Що Вас хвилює найбільше на цей час?» та дозволили обрати до трьох варіантів.

Найчастіше українці називали корупцію у владі — 50%. На другому місці — масовані ракетно-дронові удари, які хвилюють 40% опитаних.

Також серед основних проблем називали:

непрофесіоналізм та некомпетентність влади — 30%;

низький рівень зарплат, пенсій та інших виплат — 28%;

діяльність ТЦК — 24%;

зростання цін — 23%;

ситуацію на фронті — 21%.

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Як зазначають у КМІС, якщо об’єднати відповіді щодо масованих ударів і ситуації на фронті, війну як фактор занепокоєння назвали 53% респондентів.

Водночас 64% обрали корупцію у владі або некомпетентність влади. Таким чином, фактор незадоволеності владою у цьому формулюванні називали дещо частіше, ніж фактор війни.

72% вважають, що рівень корупції зріс

Переважна більшість опитаних — 72% — вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс.

Про його зменшення заявили 6% респондентів. Решта вважають, що рівень корупції не змінився, або не змогли відповісти.

Окремо респондентів запитали, чи несе президент Володимир Зеленський особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. 72% відповіли, що так, а 25% — що ні. При цьому в КМІС наголошують, що поняття «особиста відповідальність» не тотожне особистій причетності до корупційних дій. У сприйнятті громадян воно більшою мірою означає політичну відповідальність.

У розрізі довіри до президента результати відрізняються: серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 3% вважають його відповідальним, а 16% не визначилися. Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, 85% вважають його відповідальним.

Як КМІС пояснює сприйняття корупції

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький звернув увагу на те, що результати опитувань залежать від формулювання запитання.

У квітні 2026 року, коли українців запитували, що є більшою загрозою для країни — російське вторгнення чи корупція у владі, — 54% обрали корупцію, а 39% — вторгнення. Водночас у відкритому запитанні без запропонованих варіантів 65% називали найбільшим викликом війну та пов’язані з нею проблеми, а корупцію — 29%.

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За словами Грушецького, коли слово «корупція» прямо пропонується серед варіантів відповіді, воно викликає сильні емоції та впливає на сприйняття проблеми. Водночас він наголосив, що боротьба з корупцією залишається важливою, а її метою має бути довгострокова розбудова інституцій.

Грушецький також зазначив, що українці часто оцінюють рівень корупції на найвищих щаблях влади за інформацією з медіа та соціальних мереж. Через це гучні корупційні справи можуть сприйматися як свідчення зростання корупції, хоча водночас вони можуть бути результатом боротьби з нею.