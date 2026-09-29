Департамент и предприятия, являющиеся заказчиками работ, не получали письма о приостановлении работ

В Киеве продолжают работу на объектах транспортной инфраструктуры, где работает группа компаний «Автострада». Информацию о приостановке строительства и ремонтов заказчики работ не получали.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) в комментарии Укринформу.

«Департамент и предприятия, являющиеся заказчиками работ, не получали письма о приостановлении работ на объектах транспортной инфраструктуры, где работает ГК „Автострада“», — говорится в сообщении.

Какие работы в Киеве выполняет «Автострада»

В частности, «Автострада» продолжает строительные работы на первой очереди Сырецко-Печерской линии метро в Виноградарь. Там выполняют нагнетание за оправу правого перегонного тоннеля, перекладывают наружные сети, усиливают стены котлована, обустраивают профильтрационный занавес и крепления котлована.

Также идет строительство монолитной железобетонной конструкции перегонных тоннелей под проспектом Правды и обустройство асфальтобетонного покрытия на проспекте Правды.

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту Харьковского шоссе. В частности, ремонтируют подземные пешеходные переходы, обустраивают велодорожки и тротуары, монтируют новые светофорные объекты и сеть наружного освещения. Нижние слои асфальтобетонного покрытия проезжей части по всему участку ремонта уже обустроены.

Также идет реконструкция путепровода на пересечении улицы Миропольской и Броварского проспекта. Там смонтированы все восемь металлических балок пролетного строения, перенесены кабельные и телефонные сети, бетонируют плиту пролетного строения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что строительная компания «Автострада» заявила об остановке работ на всех объектах из-за прекращения государственного финансирования капитальных расходов. «Государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов», — сообщали в компании.