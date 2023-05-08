Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов — Finance.ua

Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов Сегодня 11:15 — Личные финансы

Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов

Украина и Литва вводят упрощенный обмен водительских удостоверений, что не предусматривает дополнительных экзаменов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Соглашение, необходимое для упрощенного обмена украинских водительских удостоверений в Литве, в пятницу одобрил Кабинет министров.

Шмыгаль отметил, что обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Для обмена необходимо будет подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительную медицинскую справку.

Справка Finance.ua:

украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения;

обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ»;

оплата за услугу производится на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.

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