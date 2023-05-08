Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов — Finance.ua
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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов

Личные финансы
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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов
Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Литве без экзаменов
Украина и Литва вводят упрощенный обмен водительских удостоверений, что не предусматривает дополнительных экзаменов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Соглашение, необходимое для упрощенного обмена украинских водительских удостоверений в Литве, в пятницу одобрил Кабинет министров.
Шмыгаль отметил, что обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов.
Для обмена необходимо будет подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал удостоверения и действительную медицинскую справку.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения;
  • обмен актуален, если произошло изменение анкетных данных водителя, истек срок действия удостоверения или документ был серьезно поврежден. В таком случае необходимо обратиться в обособленные подразделения ГП «Документ»;
  • оплата за услугу производится на месте — с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не волноваться, что может не хватить бензина в дороге или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

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По материалам:
Finance.ua
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