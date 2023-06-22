Украинцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Украинцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают Сегодня 15:03 — Личные финансы

Украинцы в Литве: где работают и сколько зарабатывают

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Таким образом намерены заполнить места в отраслях, где не хватает рабочих рук. Служба занятости Литвы сообщает, что по трудовым договорам в стране работают 25 600 граждан Украины.

Это почти 61% количества зарегистрированных в стране беженцев (по состоянию на март 42 000). Они заполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.

В Миграционной платформе EWL исследовали, какую работу чаще всего предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве.

Популярные вакансии

Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не обязателен и не требуется знание литовского языка. Они подобны простой физической работе, которую предлагают в Польше.

В то же время минимальная зарплата в Литве немного выше польской — это 840 евро брутто (34 тыс.грн.) В Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составит 796 евро брутто (32,1 тыс. грн).

Средняя зарплата в Литве в 2022 году составляла 1666 евро брутто (67,3 тыс. грн). Для сравнения в Польше — 1225 евро брутто (49,5 тыс. грн).

Нехватку кадров в Литве декларируют работодатели в сфере услуг, отельном бизнесе, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговле.

Примеры вакансий, которые предлагают гражданам Украины в Литве:

Производство проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата — от 750 евро нетто (30,2 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать 1000 — 1300 евро нетто (40,3−52,5 тыс.грн.)

Работа на мясных предприятиях, связанная с нарезкой, упаковкой и маркировкой мясных изделий. В зависимости от предприятия зарплата — 680−850 евро (27,5−34,3 тыс.грн.)

Сезонные вакансии, например, в сфере обслуживания. Это может быть работа помощником повара с зарплатой от 800 евро нетто (32,3 тыс. грн), работа в прачечных с зарплатой 700 евро нетто (28,3 тыс. грн) или работа на высадке деревьев с зарплатой 1700 евро (68,7 тыс. грн).

Повара нужны круглогодично независимо от сезона. На таких вакансиях предлагают зарплату 1100−1500 евро (44,4−60,6 тыс. грн). Такая работа требует навыков и знания языка.

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«Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. Например, премиями, предлагают бесплатное питание (одно- или двухразовое). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах. К примеру, работая в Нидерландах, на жилье следует откладывать 400−500 евро. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплат в странах с экономикой побогаче, но денежные поощрения со стороны и работодателей, и государства позволяют украинцам заработать больше», — рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

По словам экспертов, это дает определенный эффект. Опрос службы занятости Литвы свидетельствует о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве.

Помощь от государства

Власти Литвы предоставляют украинцам, имеющим временную защиту:

единовременное пособие в размере 300 евро,

карточки на покупку питания по 20 евро в неделю, 80 евро в месяц.

Литовская Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, которые их трудоустроили. Это помогает решить проблему нехватки кадров, как и простые процедуры легализации в стране.

Легализация в Литве

Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам из Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание на 1 год с возможным продлением до 3 лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

«На данный момент даже граждане Украины, которые последний год находились в других странах ЕС и находились под их защитой (например, в Чехии или Германии) могут без проблем получить временную защиту в Литве. Убежище оформляется на месте перед началом работы», — рассказывает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL.

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Языковой вопрос

Также в трудоустройстве на простую физическую работу помогает отсутствие языкового барьера. В Литве можно найти общий язык по-русски. Литовские власти планируют побуждать украинцев к изучению литовского языка.

«Знание литовского языка пригодится для трудоустройства на высококвалифицированную работу. Это важно для украинцев, которые хотят работать в Литве по специальности», — утверждает Марцин Колодзейчик.

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Ранее Литовская служба занятости сообщала, что по результатам анонимного опроса украинцев, воспользовавшихся ее услугами, в будущем 34% украинских беженцев в Литве планируют остаться жить и работать в этой стране. Сейчас на ее платформе зарегистрировано 9900 вакансий. На 2600 позиций работодатели готовы принять украинцев.

По данным Центробанка Литвы, в 2022 году украинцы создали добавленную стоимость на 400 млн евро — 1% валового внутреннего продукта. Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год войны в Украине украинские беженцы, нашедшие убежище в Литве, уплатили в бюджет страны более 58 млн евро налогов.

По состоянию на март в Литве зарегистрировано около 42 000 украинских беженцев.

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