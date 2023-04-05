Литва запретила продавать недвижимость россиянам — Finance.ua

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Литва запретила продавать недвижимость россиянам

Недвижимость
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Литва запретила продавать недвижимость россиянам
Литва запретила продавать недвижимость россиянам
Парламент Литвы принял решение запретить гражданам россии покупать недвижимость, сославшись на риски для национальной безопасности.
Об этом пишет Reuters.
Запрет будет действовать до 2024 года, но не распространятся на россиян, которые получили вид на жительство в стране.
Также литовские парламентарии приостановили выдачу новых виз гражданам россии и беларуси.
При этом россияне и белорусы, у которых есть другие документы, к примеру, ранее выданные визы, будут проходить на границе «индивидуальные расширенные проверки», чтобы определить, представляют ли они угрозу нацбезопасности.
По словам замминистра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене, подавляющее большинство граждан россии поддерживают агрессивные военные действия страны и не предпринимает шагов, чтобы их остановить. Поэтому они разделяют ответственность, отметила политик, представляя законопроект.
Напомним, за год действия беспрецедентных санкций россия смогла накопить и скрыть за границей активов на около $80 млрд. Эти средства могут стать целью для стран, поддерживающих восстановление Украины за счет рф.
По материалам:
УБР
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