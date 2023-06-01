Украина и Литва договорились об упрощенном обмене водительских удостоверений — Finance.ua

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Украина и Литва договорились об упрощенном обмене водительских удостоверений

Личные финансы
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Украина и Литва договорились об упрощенном обмене водительских удостоверений
Украина и Литва договорились об упрощенном обмене водительских удостоверений
Министры внутренних дел Украины и Литвы Игорь Клименко и Агне Билотайте в среду подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
Соглашение предусматривает, что граждане Украины, переехавшие в Литву, смогут обменять свое национальное водительское удостоверение на литовское без сдачи экзаменов.

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А граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.
Для такого обмена следует подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.

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«Соглашение призвано урегулировать вопросы взаимного признания и обмена удостоверений водителя граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре», — сообщил Клименко.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, которые находятся в Польше, Словакии, Чехии или Турции, могут обменять свои водительские удостоверения. Адреса собрали здесь;
  • кстати, с 23 мая в Дії заработала новая услуга — обмен и восстановление водительского удостоверения. С ее запуском Украина стала первой страной Европы, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ.
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По материалам:
Finance.ua
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