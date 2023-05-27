Як отримати права в Дії — Finance.ua

Як отримати права в Дії Сьогодні 14:09 — Технології&Авто

Як отримати права в Дії

З 23 травня в Дії запрацювала нова послуга — обміну та відновлення посвідчення водія. З її запуском Україна стала першою країною Європи, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

«Відтепер можливо подати заявку на заміну свого посвыдчення водія через застосунок у кілька клаців. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України», — кажуть в уряді.

Як отримати права в Дії

Якщо ви перший раз користуєтесь застосунком, авторизуйтесь через один з доступних способів — BankID, ID-картку або закордонний біометричний паспорт. Ваше водійське посвідчення, як й інші документи підтягнуться автоматично.

Якщо водійське посвідчення не відображається в застосунку, це може бути пов’язане з тим, що інформації про ваші документи, які містяться в реєстрі посвідчень водіїв та реєстрі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, недостатньо.

Виправити цю прикрість також можна онлайн. Для цього потрібно ввійти до електронного кабінету водія за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Електронні послуги» необхідно вибрати «Уточнення даних у реєстрі посвідчень водія». Далі водій має заповнити онлайн-форму та вказати тип проблеми.

Потім — завантажити фото потрібних документів (посвідчення водія з обох сторін, паспорт, відомості про місце реєстрації), підтвердити заяву та чекати на її розгляд.

Якщо ж проблем з відображенням документа немає, то в застосунку Дія потрібно перейти до меню «Послуги» й обрати «Заміна посвідчення водія». Також можна натиснути на три крапочки у правому нижньому кутку цифрового водійського та обрати «Замінити посвідчення».

Потрібно вказати причину заміни документа. Це може бути втрата, пошкодження, замість виданого вперше на два роки, зміна персональних даних (наприклад прізвища).

Наступний крок — підтвердити або вказати місце реєстрації проживання.

Далі система запропонує обрати тип документа: цифрове (Е-посвідчення, 26 грн) чи пластик і цифровий варіант (тобто звичайний формат, 254 грн).

У разі вибору варіанту з пластиком потрібно вказати сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати виготовлений документ.

Потім потрібно підтвердити або вказати контактні дані (телефон та e-mail), підписати заяву та сплатити за послугу. Оплату необхідно провести протягом 10 хвилин інакше заявка анулюється.

І все — залишається лише слідкувати за статусом заявки та після виготовлення забрати нове пластикове посвідчення в обраному сервісному центрі МВС. Або ж дочекатися, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення.

Нагадаємо, національне посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі.

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