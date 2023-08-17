Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины — Finance.ua
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Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины

Казна и Политика
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Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины
Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины
Кабинет министров Литвы на заседании одобрил подготовку для Украины типового проекта школы за 0,5 млн евро, а также выделение 300 тыс. евро на укрепление административного потенциала Агентства по вопросам восстановления Украины.
Об этом сообщает национальный вещатель LRT.
Стандартный технический проект «Школа будущего в Украине» планируется подготовить в течение 20 месяцев, его предварительная сметная стоимость составляет 0,5 млн евро.
Другой проект, предусматривающий укрепление административного потенциала украинского Государственного агентства восстановления и развития, получит грант в размере 300 тыс. евро. В протокольном решении правительства отмечено, что продолжительность этого запланированного проекта составляет девять месяцев.
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На совещании также были представлены проекты уже реализованные или завершающиеся: строительство мобильного жилого городка на 36 семей в Бородянке, ремонт детского сада «Рута» в Ирпене, открытие которого запланировано на 24 августа. Литва также завершает ремонт лицея в Бородянке, который откроется в октябре. Кроме того, подготовлена ​​модель для модернизации распределительной сети оператора энергоснабжения «Николаевоблэнерго».
Как сообщалось, Литва присоединилась к восстановительным работам в Украине осенью 2022 года.
По материалам:
Укрінформ
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