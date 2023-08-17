Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины — Finance.ua

Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины Сегодня 20:47 — Казна и Политика

Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины

Кабинет министров Литвы на заседании одобрил подготовку для Украины типового проекта школы за 0,5 млн евро, а также выделение 300 тыс. евро на укрепление административного потенциала Агентства по вопросам восстановления Украины.

Об этом сообщает национальный вещатель LRT

Стандартный технический проект «Школа будущего в Украине» планируется подготовить в течение 20 месяцев, его предварительная сметная стоимость составляет 0,5 млн евро.

Другой проект, предусматривающий укрепление административного потенциала украинского Государственного агентства восстановления и развития, получит грант в размере 300 тыс. евро. В протокольном решении правительства отмечено, что продолжительность этого запланированного проекта составляет девять месяцев.

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На совещании также были представлены проекты уже реализованные или завершающиеся: строительство мобильного жилого городка на 36 семей в Бородянке, ремонт детского сада «Рута» в Ирпене, открытие которого запланировано на 24 августа. Литва также завершает ремонт лицея в Бородянке, который откроется в октябре. Кроме того, подготовлена ​​модель для модернизации распределительной сети оператора энергоснабжения «Николаевоблэнерго».

Как сообщалось, Литва присоединилась к восстановительным работам в Украине осенью 2022 года.

Укрінформ По материалам:

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