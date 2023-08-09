Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов — Finance.ua

Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов

Средства на счетах в размере более 103 млн евро заморожены в Литве из-за санкций в отношении россии и беларуси.

Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений Литвы, контролирующая исполнение санкций в стране.

По данным ведомства, обнародованным на его сайте, санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам: девяти компаниям из россии и шести юрлицам и одному физическому лицу из беларуси.

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Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более EUR69,51 млн и $810 тыс.

На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму EUR23,71 млн и $7,68 млн.

Кроме того, заморожены деньги, перечисленные в Литву подсанкционными лицами.

«Общая сумма входных замороженных средств, на отправителей которых распространяются ограничительные меры Европейского Союза (ЕС), составляет более EUR1,33 млн, более $1,583 млн и более 215 тыс. российских рублей», — говорится в сообщении.

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