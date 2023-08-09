Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов — Finance.ua
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Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов

Фондовый рынок
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Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов
Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов
Средства на счетах в размере более 103 млн евро заморожены в Литве из-за санкций в отношении россии и беларуси.
Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений Литвы, контролирующая исполнение санкций в стране.
По данным ведомства, обнародованным на его сайте, санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам: девяти компаниям из россии и шести юрлицам и одному физическому лицу из беларуси.
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Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более EUR69,51 млн и $810 тыс.
На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму EUR23,71 млн и $7,68 млн.
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Кроме того, заморожены деньги, перечисленные в Литву подсанкционными лицами.
«Общая сумма входных замороженных средств, на отправителей которых распространяются ограничительные меры Европейского Союза (ЕС), составляет более EUR1,33 млн, более $1,583 млн и более 215 тыс. российских рублей», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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