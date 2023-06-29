Литва перекрыла транзитный канал в россию и беларусь — Finance.ua

Литва перекрыла транзитный канал в россию и беларусь Сегодня 11:45

Правительство Литвы утвердило временный запрет на наземные перевозки грузов двойного назначения через территорию страны и из нее, которые могут ввозиться в россию и беларусь и использоваться в войне против Украины.

Как сообщает BNS , правительство Литвы ограничило перевозку 57 групп товаров, при этом в утвержденный перечень подконтрольных товаров двойного назначения преимущественно входят изделия с микроэлектронными и полупроводниковыми компонентами.

«Литва ограничивает провоз некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию минимум на год… эти товары на пути из Западной Европы в страны Центральной Азии могут быть использованы на поле боя в Украине. Мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для этого, поэтому мы вводим такие ограничения», — заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на заседании правительства.

В беседе с журналистами министр подчеркнула, что новый порядок — это не санкции, а лишь ограничения:

Мы проинформировали Европейскую комиссию. Наиболее эффективным было бы европейское решение, чтобы такие товары не проходили через Латвию, Финляндию и Норвегию. В то же время мы стремимся к Европейскому решению".

«Мы хотим, чтобы территория Литвы не использовалась для таких возможных обходных путей и такой теневой торговли. Известно, что некоторые из таких товаров попадают в зону боевых действий. Таким образом, перечень товаров, перевозимых наземным транспортом через Литву, ограничен. Некоторые детали можно установить в стиральные машины, а некоторые — в оружие», — сказала министр.

По ее словам, есть разные данные, свидетельствующие о том, что часть товаров, проходящих через Литву из Западной Европы и направляемых в страны Средней Азии, отправляется в россию.

«То, что заявлено для отправки в некоторые страны Центральной Азии, туда не поступает», — добавила министр.

По словам Армонайте, абсолютное большинство компаний, подозреваемых в перевозке товаров через Литву, нелитовские.

По словам министра иностранных дел Габриэлиаса Ландсбергиса, при принятии решений на национальном уровне Литва рискует тем, что движение товаров не будет остановлено, а будет происходить через соседние страны.

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УНІАН По материалам:

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