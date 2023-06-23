Президент Литвы призвал ЕС к новому пакету санкций против россии, включая «Росатом» — Finance.ua

Президент Литвы призвал ЕС к новому пакету санкций против россии, включая «Росатом» Сегодня 08:33

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз подумать о еще одном пакете санкций против россии. В частности, против российской корпорации по атомной энергии «Росатом».

«Чтобы санкции работали эффективно, мы призываем избегать исключений, создающих новые способы обхода санкций», — заявил Науседа на встрече с послами ЕС, призвав уже сейчас начать думать о 12-м пакете санкций ЕС и внести в него «Росатом».

Кроме того, Науседа призвал страны ЕС добиваться как создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии рф, так и использования замороженных в странах ЕС российских активов для восстановления Украины после войны.

Литовский лидер также информировал послов ЕС о поддержке Литвой евроатлантической интеграции Украины.

«Мы пошлем позитивный сигнал Украине, начав переговоры о ее членстве в ЕС уже в этом году», — сказал Науседа и добавил, что положительной оценки также заслуживают усилия Молдовы по проведению реформ.

Кроме этого, новый пакет санкций будет включать запрет на транспортировку нефти.

Накануне послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против россии. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

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