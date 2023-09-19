Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €400 миллионов — Finance.ua

Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €400 миллионов
Германия предоставит Украине пакет военной помощи общей стоимостью 400 миллионов евро.
Новый пакет накануне заседания в формате Рамштайн анонсировал в интервью изданию Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы поставляем дополнительные боеприпасы: фугасные, минометные, минно-ракетные. Т.к. боеприпасы — это то, что больше всего нужно Украине для защиты от жестокой захватнической войны. Кроме того, мы поможем защищенными транспортными средствами и системами разминирования. Учитывая приближающуюся зиму, мы пришлем одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. В общем, пакет на 400 миллионов евро», — отметил Писториус.
Писториус не будет принимать непосредственное участие во встрече на базе ВВС «Рамштайн» — в понедельник у него обнаружили коронавирус.
Напомним, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано на 19 сентября на авиабазе «Рамштайн» в Германии.
ФРГ является вторым по объемам предоставления всесторонней помощи партнером Украины в мире и первым — в Европе.
На прошлой неделе Германия передала Украине очередной крупный пакет военной помощи, включающий, в частности, БМП Marder, танки для разминирования, артиллерийские боеприпасы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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