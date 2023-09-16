Германия обогнала Польшу по количеству украинских беженцев — Finance.ua

Германия обогнала Польшу по количеству украинских беженцев
В мае 2023 года количество беженцев, которые подались на временную защиту в Польше, составило более 900 тыс. человек. В Германии таких украинцев было 1,1 млн.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии.
Почему украинцы выбирают Германию?
Если в Польше большинство беженцев оплачивают жилье самостоятельно, то в Германии 76% украинцев живут бесплатно или получают полную компенсацию квартплаты.
Лучше и качество жилья: беженцы проживают в отдельных двух- и трехкомнатных квартирах. Размер предоставленного государством жилья зависит от размера семьи.
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Также в Германии более высокие социальные выплаты. 73% опрошенных указали, что им хватает пособия для базовых нужд, еще 17% средств достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Между тем, в Польше 62% украинцев пособия недостаточно даже для базовых нужд.
Кроме того, социальные выплаты в Польше предоставляются в основном на детей. В то время как в Германии есть и пособие на детей, и для взрослых беженцев.
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В то же время Германия чаще других стран требует изучения языка в обмен на денежное пособие. Следовательно, доля людей, посещающих курсы немецкого, составляет 58%.
Напомним, украинцам, получившим временную защиту в Германии, нередко приходится самостоятельно искать жилье в аренду. При этом рекомендуется заключать договор во избежание спорных моментов с собственником. Что нужно учитывать о договоре аренды жилья в Германии — рассказываем здесь.
В Европе из-за потока украинских беженцев стремительно подскочил спрос на арендуемое жилье, предложение которого остается ограниченным. Это приводит к росту цен и ухудшению ситуации на рынке недвижимости, а также дефициту жилья в европейских городах.
Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом
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