В Германии повысят выплаты украинским беженцам — Finance.ua

В Германии повысят выплаты украинским беженцам Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Германии повысят выплаты украинским беженцам

Социальные выплаты Bürgergeld в Германии повысятся с начала следующего года. Об этом заявил министр социальных дел Губертус Гайль.

Размер пособия вырастет на 12% в связи с инфляцией, сообщает tagesschau.de

В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и нет работы. Пособие Bürgergeld в Германии получают более 5,5 млн человек. Эти же выплаты распространяются и на украинских беженцев.

С начала 2024 года размер пособия ощутимо возрастет. В частности, новые суммы выплат будут следующие:

родители-одиночки или одинокие взрослые — 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет — 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте 7−14 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

дети 15−18 лет — 471 евро (сейчас 420 евро);

В январе 2023 доход граждан заменил выплаты Hartz IV, которые также распространялись на украинских беженцев. Тогда стандартные ставки пособия поднялись примерно на 50 евро.

При начислении пособия учитываются расходы на жилье, доходы и активы выше определенного порога.

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