Пенсии для украинцев за рубежом: что нужно, чтобы оформить выплаты в Германии — Finance.ua

Пенсии для украинцев за рубежом: что нужно, чтобы оформить выплаты в Германии Сегодня 21:22 — Личные финансы

Пенсии для украинцев за рубежом: что нужно, чтобы оформить выплаты в Германии

Гражданам, желающим получать украинскую пенсию за границей, необходимо получить специальный документ и подтвердить, что пенсионер жив. Затем еще предстоит пройти процедуру подтверждения личности и только после этого оформить или переоформить пенсионные выплаты.

Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Украины в Мюнхене.

«В Генконсульстве Украины в Мюнхене можно засвидетельствовать факт, что физическое лицо живо, и получить соответствующее свидетельство», — говорится в сообщении учреждения.

Как получить документ

Для этого нужно:

отправить краткий запрос на электронный адрес Генерального консульства gc_dem@mfa.gov.ua о выдаче свидетельства и приложить к нему копию украинского паспорта-книжечки или ID-карты, а также приложить справку о регистрации места проживания в ФРГ (Meldbescheinigung), не старше 2 месяцев со дня выдачи;

дождаться ответа и лично приехать в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства.

Отмечается, что оформить свидетельство можно за 18 евро.

Оплачивать консульский сбор нужно немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве при оформлении свидетельства. Отмечается, что платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные только немецкими банковскими учреждениями. Наличные для оплаты не подходят.

Справка Finance.ua:

если гражданин уехал за пределы Украины и достиг пенсионного возраста уже в другой стране, тогда нужно воспользоваться официальным сайтом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это позволит дистанционно оформить выплаты. Деньги граждане будут получать путем международного почтового перевода;

временно находящиеся в Польше украинцы могут перевести свои пенсионные выплаты туда. Сделать это могут как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, кто достиг пенсионного возраста за рубежом. Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS). Подробная инструкция здесь.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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