Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі — Finance.ua

Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі
У Європі через потік українських біженців стрімко підскочив попит на орендоване житло, пропозиція якого залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості, а також дефіциту житла в європейських містах.
Україну залишили понад 5 млн громадян, частина з яких облаштувалася в столицях ЄС. Тепер європейці нарікають на брак пропозиції та високі ціни на житло, пише Bloomberg.
«В Естонії оренда житла за 2022 рік зросла в середньому на 22%. Середня вартість оренди в Амстердамі зросла на чверть, у Дубліні - на 20%. У Парижі та Берліні темпи зростання перевищили 10%. Експерти попереджають про загрозу зростаючої нерівності: молодим сім'ям і випускникам вишів буде дедалі складніше знайти житло за доступною ціною», — зазначає видання.
У найбільших містах Європи орендарі стикаються з гострою нестачею пропозиції, яка доводить ціни до рекордно високого рівня. Підвищення ставок із іпотеки змусило людей відмовитися від купівлі нерухомості. Інфляція збільшує вартість будівельних матеріалів, перешкоджаючи появі нового житла в ЄС.
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