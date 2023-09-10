Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі — Finance.ua

Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі Сьогодні 06:27 — Нерухомість

Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі

У Європі через потік українських біженців стрімко підскочив попит на орендоване житло, пропозиція якого залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості, а також дефіциту житла в європейських містах.

Україну залишили понад 5 млн громадян, частина з яких облаштувалася в столицях ЄС. Тепер європейці нарікають на брак пропозиції та високі ціни на житло, пише Bloomberg.

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«В Естонії оренда житла за 2022 рік зросла в середньому на 22%. Середня вартість оренди в Амстердамі зросла на чверть, у Дубліні - на 20%. У Парижі та Берліні темпи зростання перевищили 10%. Експерти попереджають про загрозу зростаючої нерівності: молодим сім'ям і випускникам вишів буде дедалі складніше знайти житло за доступною ціною», — зазначає видання.

У найбільших містах Європи орендарі стикаються з гострою нестачею пропозиції, яка доводить ціни до рекордно високого рівня. Підвищення ставок із іпотеки змусило людей відмовитися від купівлі нерухомості. Інфляція збільшує вартість будівельних матеріалів, перешкоджаючи появі нового житла в ЄС.

Шведська система оренди квартир, контрольована державою, створила багаторічний список очікування у Стокгольмі та ринок суборенди.

Нестача житла особливо гостра у столиці Нідерландів, тому що місто стало магнітом для іноземців.

Населення Дубліна зросло майже на 12% протягом останніх 10 років, оскільки державні податкові пільги дали міжнародним компаніям стимул розмістити там свої європейські штаб-квартири.

У Цюріху, де знаходиться найбільший дослідницький центр Google за межами США, рівень вакансій для оренди квартир становить лише 0,07%, а черги на перегляд квартир регулярно розтягуються на понад 100 осіб.

uamedia За матеріалами:

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