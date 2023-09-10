Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі — Finance.ua

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Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі

Нерухомість
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Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі
Біженці з України стали причиною житлової кризи в Європі
У Європі через потік українських біженців стрімко підскочив попит на орендоване житло, пропозиція якого залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості, а також дефіциту житла в європейських містах.
Україну залишили понад 5 млн громадян, частина з яких облаштувалася в столицях ЄС. Тепер європейці нарікають на брак пропозиції та високі ціни на житло, пише Bloomberg.
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«В Естонії оренда житла за 2022 рік зросла в середньому на 22%. Середня вартість оренди в Амстердамі зросла на чверть, у Дубліні - на 20%. У Парижі та Берліні темпи зростання перевищили 10%. Експерти попереджають про загрозу зростаючої нерівності: молодим сім'ям і випускникам вишів буде дедалі складніше знайти житло за доступною ціною», — зазначає видання.
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У найбільших містах Європи орендарі стикаються з гострою нестачею пропозиції, яка доводить ціни до рекордно високого рівня. Підвищення ставок із іпотеки змусило людей відмовитися від купівлі нерухомості. Інфляція збільшує вартість будівельних матеріалів, перешкоджаючи появі нового житла в ЄС.
Шведська система оренди квартир, контрольована державою, створила багаторічний список очікування у Стокгольмі та ринок суборенди.
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Нестача житла особливо гостра у столиці Нідерландів, тому що місто стало магнітом для іноземців.
Населення Дубліна зросло майже на 12% протягом останніх 10 років, оскільки державні податкові пільги дали міжнародним компаніям стимул розмістити там свої європейські штаб-квартири.
У Цюріху, де знаходиться найбільший дослідницький центр Google за межами США, рівень вакансій для оренди квартир становить лише 0,07%, а черги на перегляд квартир регулярно розтягуються на понад 100 осіб.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
uamedia
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