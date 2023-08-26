Как оформиться и работать фрилансером в Германии — Finance.ua

Как оформиться и работать фрилансером в Германии Сегодня 16:09 — Личные финансы

Как оформиться и работать фрилансером в Германии

Многие желают работать на фрилансе. Это удобно, не привязывает к месту и дает много возможностей для развития. В Германии также можно работать на фрилансе.

О ведении деятельности фрилансера, налогообложении, бухгалтерском учете и других вопросах, связанных с самостоятельной занятостью в Германии, рассказывает uamedia.eu.

Фриланс (Freiberufler) в Германии — открытие собственного дела

Стать фрилансером в Германии могут как граждане, так и иностранцы. Впрочем, в случае с иностранцем важно соответствовать одному из этих статусов:

Aufenthaltserlaubnis für selbständige Tätigkeit — то есть вид на жительство для ведения самостоятельной деятельности. Blue Card — то есть вид на жительство для высококвалифицированных работников. Studierende und Forscher — вид на жительство для студентов и исследователей. Selbstständige Tätigkeit neben Aufenthaltstitel — самостоятельная деятельность наряду с видом на жительство.

Также заниматься фрилансом в Германии могут и украинцы, проживающие на территории этой страны согласно параграфу 24, то есть получившие временную защиту.

Перед тем как начать заниматься собственной деятельностью, следует обратиться в соответствующие органы. Это могут быть миграционные отделы, предпринимательские центры или юристы. Дело в том, что в зависимости от вашего разрешения требования могут отличаться. Так что лучше это уточнить, чтобы избежать проблем и недоразумений.

Самые популярные платформы, на которых работают фрилансеры в Германии:

Как зарегистрировать самозанятость (фриланс) в Германии

Согласно немецкому законодательству, самозанятость нужно регистрировать. В противном случае работа на фрилансе будет считаться незаконной. Для того чтобы зарегистрировать самозанятость в Германии, вам нужно:

Обратиться в налоговую инспекцию Finanzamt. Больше информации о налоговой инспекции вы найдете на этом сайте. Подать заявку на регистрацию в свободной форме в виде письма. Заполнить анкету Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, которую пришлет вам налоговая инспекция. Указать в анкете, что вы хотите воспользоваться положением о малом предприятии — Kleinunternehmerregelung.

Обратите внимание! Подать заявку на регистрацию самозанятости нужно не позднее чем на четвертый день после начала ведения деятельности. Вы можете подать заявку на сайт налоговой или обратиться лично в отделение. В некоторых случаях личное обращение может ускорить процесс.

После того как вы отправите заявку, вам предоставят налоговый номер, а также сообщат о размере платежей и процедуре налогового учета. Сохраняйте все эти сведения, поскольку они помогут вам в будущем.

Какие налоги платят фрилансеры в Германии?

Все фрилансеры в Германии обязаны платить налоги. Однако в зависимости от деятельности и правовой формы список обязательных налогов может несколько отличаться. Ниже мы рассмотрим, какие налоги нужно платить фрилансерам в Германии.

Подоходный налог Einkommensteuer

Einkommensteuer — это основной налог, который платят немецкие фрилансеры. Невозможно сказать, какой именно является сумма налога, поскольку она зависит от вашего дохода. Чем выше ваш доход, тем больше налога придется заплатить. Также вы обязаны каждый год подавать налоговую декларацию. Налоговый год считается таким же, как календарный и начинается с 1 января.

Sozialversicherung — налог на социальное страхование

В этот налог входят отчисления на медицинское страхование, страхование от безработицы, пенсионное страхование и т. д. Вам нужно будет потратить определенный процент дохода на этот налог.

Местный налог Gemeindesteuer

Этот налог уплачивается на месте вашего проживания. Так что невозможно определить его сумму, поскольку она назначается местными органами власти.

Налог на производство и торговлю — Gewerbesteuer

Этот налог дополнительный, поскольку он уплачивается только в том случае, если вашу деятельность можно считать предпринимательской. Он взимается на местном уровне.

Umsatzsteuer, или Mehrwertsteuer, VAT — налог на оборот

Что касается этого налога, то это налог на оборот товаров и услуг. Он оплачивается с продажи товаров и услуг. Сумма этого налога может изменяться в зависимости от разных факторов.

Бухгалтерский учет для фрилансеров в Германии

Бухгалтерский учет для фрилансеров — это сложный процесс. Во-первых, в зависимости от формы фриланса он может несколько отличаться. А во-вторых, нужно вести множество отчетностей. В целом процесс бухгалтерского учета для фрилансеров в Германии выглядит так:

Учет доходов и расходов, то есть записи обо всех денежных переводах, счетах, счетах-фактурах, расходах на оборудование, аренде помещения, путешествиях, коммуникациях и других расходах. Налоговая декларация, то есть отчетность о доходах и расходах. Налоговые взносы, то есть взносы на социальное страхование, пенсионное страхование и другие социальные программы в соответствии с установленными ставками и обязанностями. Эти взносы также могут учитываться в налоговых декларациях. Налог на оборот (НДС), то есть ведение учета продаж, расходов и расчетов НДС. Об этом также следует указывать в налоговой декларации. Планирование налогов и оптимизация, то есть стратегия планирования налогов и оптимизации, выбор оптимальных ставок, расходов и других финансовых стратегий. Подача декларации о заработной плате (Jahreslohnzettel) — подается в случае, если фрилансовая деятельность предусматривает выплату заработной платы другим лицам. Налоговые советы и консультации. Если фрилансер не может самостоятельно разобраться с вопросами налогообложения, он может обратиться к специалистам за консультацией.

uamedia По материалам:

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