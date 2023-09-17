Какие налоги должны платить в Германии беженцы из Украины — Finance.ua

Какие налоги должны платить в Германии беженцы из Украины Сегодня 14:33 — Личные финансы

Украинцы, которые проживают и работают в Германии, в том числе со статусом временной защиты, должны платить налоги и подавать налоговую отчетность, согласно немецким законам. В этом году обязательную налоговую декларацию за 2022 г. (Pflichtveranlagung) необходимо подать до 2 октября 2023 г. (если вы подаете ее самостоятельно).

Этот срок продлевается до 31 июля 2024 г., если вы обратились за помощью к налоговому консультанту

Основной налоговой отчетностью в Германии является налоговая декларация (Steuererklärung), которая предоставляет государству информацию о налоге на прибыль, которая заработана лицом в течение года. Это касается прибылей, полученных в виде:

заработной платы;

дохода от предпринимательской деятельности, в том числе фрилансерских услуг;

процентов по депозитам или арендной плате за недвижимость и т. п.

Сумму налогов, которые необходимо уплатить с доходов, можно подсчитать самостоятельно с помощью специального онлайн-калькулятора . Сразу следует отметить, что налоговая декларация в Германии не является обязательным документом для всех.

Обычно эта отчетность не требуется от большинства официально трудоустроенных людей, получающих только заработную плату. Ведь за наемных работников подоходный налог ежемесячно платит работодатель, удерживая с их зарплаты соответствующую часть дохода. То есть на руки они получают уже налогооблагаемый доход.

Тем не менее, многие в Германии добровольно подают отчет в налоговое учреждение. Ведь документ позволяет не просто подтвердить отсутствие долга по налогам, но и вернуть избыточные средства, которые вы могли уплатить в рамках налогообложения в прошлом году (в среднем 1000 евро). Для подачи добровольной декларации дается 4 года.

Когда налоговая декларация в Германии для украинцев обязательна

В Германии есть категории лиц, для которых подача налоговой декларации обязательна (Pflichtveranlagung). Прежде всего, это касается предпринимателей и самозанятых лиц (единственное исключение — если их доход ниже базовой не облагаемой налогом суммы). Но есть ситуации, когда наемные работники и пенсионеры также обязаны подать налоговую декларацию.

В 2023 году это касается обстоятельств, когда человек в течение 2022 г.:

получал замену заработной платы на сумму свыше 410 евро/год;

имел дополнительный доход без удержания налога на сумму свыше 410 евро/год (после вычета расходов на получение дохода, льгот и налоговых скидок), сюда не учитываются Minijobs;

кроме зарплаты, получал краткосрочное пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком Elterngeld, пособие по безработице Arbeitslosengeld;

работал на нескольких работодателей и получал от них необлагаемый налогом доход.

В соответствии с теми же правилами подают обязательную налоговую декларацию госслужащие. Должны подавать отчет и пенсионеры, получающие налогооблагаемый доход, превышающий базовую необлагаемую налогом сумму Grundfreibetrag (в 2022 г. это 10,347 тыс. евро, в 2023 г. будет 10,908 тыс. евро). Речь идет, например, о ситуации, когда, кроме пенсии, пенсионер может получать, например, проценты по депозиту. То же касается и студентов.

Как украинцам избежать двойного налогообложения?

более 180 дней, должны платить налоги на все доходы, в том числе, полученные за рубежом, в госбюджет страны пребывания. Налогообложение в Германии для украинцев осложнено тем фактом, что многие беженцы продолжают работать онлайн на украинские предприятия. Но согласно Соглашению об избежании двойного налогообложения лица, прописанные в Германии и находящиеся здесь

То есть беженцы, работающие на украинские компании и получающие там зарплату, или украинский ФЛП в Германии, который продолжает вести бизнес в Украине, обязан подавать декларацию о доходах в Германии, даже если аналогичный документ был подан в Украине.

Если украинцы уплатили налоги в Украине, они получают справку об уплате налога с доходов, но все равно в Германии должны заполнить декларацию о доходах.

Если находясь в Германии более 180 дней, украинец работает дистанционно и получает доход от украинской компании, к украинской зарплате начинает применяться иностранный налог. То есть лицо должно платить налог и отчитываться о доходах по местным процедурам.

Поскольку украинский работодатель будет продолжать платить за своего работника налоги в госбюджет, будет возникать двойное налогообложение. Чтобы этого избежать, украинец должен до 1 мая следующего за отчетным года подать в Украине годовую декларацию о доходах с требованием к украинским налоговым органам о возврате излишне уплаченного НДФЛ, приложив справку об уплате налога.

Какие варианты отчитываться за налоги в Германии для беженцев из Украины

Отчитаться за уплаченные налоги для украинцев в Германии предлагается три способа:

самостоятельно заполнить декларацию, взяв распечатанный бланк непосредственно в налоговой службе, или собственноручно распечатать бланк, загрузив с официального сайта, после этого заполненный документ необходимо отправить по адресу Finanzamt;

с помощью специальных онлайн ресурсов — на специализированных сайтах типа smartsteuer.de или с помощью программ налогово-финансового управления типа ELSTER или SteuerGo, которое предлагает ПО на разных языках (эти программы обычно платные и стоят 20−60 евро, но этот вариант обходится дешевле, чем у налогового консультанта);

с участием экспертных специалистов-консультантов (в среднем это будет стоить 150−300 евро).

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с заполнением налоговой декларации, можно обратиться за помощью к платному налоговому консультанту (Steuerberater), налоговому адвокату (Fachanwalt für Steuerrecht).

Куда подается декларация по уплаченным налогам в Германии для украинцев

Отчитаться за уплаченные налоги в Германии украинцы могут в налоговой инспекции Finanzamt — именно сюда ежегодно подается декларация. В зависимости от избранного способа заполнения документ направляется по почте (рекомендованным письмом) в налоговую инспекцию, также его можно принести лично. В случае онлайн-заполнения декларации она автоматически попадает в электронном варианте на сервер налоговой.

При этом следует иметь в виду, что в то время как работники могут подавать отчетность и онлайн, и в бумажном виде, представители бизнеса и самозанятые лица должны отчитываться исключительно онлайн. Отчетность обязательно должна включать всю информацию о доходах и необходимых налогах.

Если вовремя не подать налоговую декларацию в Германии

Лиц, вовремя не подавших налоговую декларацию, ожидают достаточно серьезные штрафные санкции, среди которых могут быть:

доплата за просрочку отчетности;

штрафные начисления (обычно суммы составляют до 100−500 евро );

); начисление процентов и пени до 25 тыс. евро (0,25% от суммы налога за вычетом авансовых платежей, но не менее 25 евро в месяц).

В исключительных случаях, если вы сможете обосновать обстоятельства, которые помешали вам вовремя отчитаться, можно написать в налоговую инспекцию письменное заявление с просьбой разрешить отсрочить срок составления налоговой декларации. Но решение налоговой инспекции может быть отрицательным.

uamedia По материалам:

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