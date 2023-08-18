Як українцям отримати Identifikationsnummer в Німеччині, та для чого він потрібен — Finance.ua

Як українцям отримати Identifikationsnummer в Німеччині, та для чого він потрібен Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як українцям отримати Identifikationsnummer в Німеччині, та для чого він потрібен

Identifikationsnummer — це індивідуальний податковий номер в Німеччині, який автоматично видають новоприбулим громадянам після першої реєстрації. Це стосується всіх, хто плану лишатися в країні на тривалий час, а також тих, хто приїхав з метою працевлаштування. Для цього потрібно з’явитися до офісу у справах населення (Bürgeramt) протягом 14 днів з моменту приїзду, пише ukrainianingermany.de

Для чого Identifikationsnummer

Унікальний ідентифікаційний номер видається громадянам Німеччини та всім, хто планує тут жити. Іноді його називають позаштатним податковим номером, адже вони не збігаються між собою. Identifikationsnummer потрібний для складання податкових декларацій, виставлення рахунків та повідомлень податковим органам.

Цей номер буде вимагати ваш працедавець для того, щоб виплачувати легальну зарплату. Також це потрібно для того, щоб розрахувати суму податку, яку ви маєте сплачувати. Якщо ж ви не маєте ідентифікаційного номера, ставка для стягнення податку буде максимальною до того моменту, поки ви його не отримаєте.

Кожна людина, яка мешкає в Німеччині, має обов’язково отримати Identifikationsnummer.

Ситуації, коли потрібно мати ідентифікаційний номер:

При складанні податкових розрахунків та заповнення декларацій; При оформленні у Центрі працевлаштування; Під час відкриття банківського рахунку для того, щоб ідентифікувати особу та уникнути шахрайських схем чи «відмивання» грошей; Ідентифікаційний номер полегшує процес заміни податкового класу. Його вносять до системи і автоматично змінюють клас на інший; Ідентифікаційний номер потрібний для працевлаштування, щоб роботодавець міг оформити соціальне страхування, виплачувати вам зарплату та розраховувати податки; Щоб уникнути труднощів під час оформлення соціальних пільг, його також краще мати. Це стосується виплат на дитину, допомоги по безробіттю, а також допомоги по догляду; Ідентифікаційний номер служить своєрідним підтвердженням особи під час реєстрації транспортного засобу.

Формат і термін дії

Персональний ідентифікаційний номер у Німеччині представляє собою унікальний код, який присвоює Федеральна податкова служба. Цей номер діє протягом усього життя людини і складається з 11 цифр у форматі 00 000 000 000 000. Ці цифри формуються з особистих даних людини.

Identifikationsnummer може бути тільки один, тому у разі втрати потрібно звернутися до офісу податкової служби. Там видадуть дублікат про присвоєння ідентифікаційного номера.

Зазвичай його можна знайти у таких документах, як:

нарахування прибуткового податку (Einkommensteuerbescheid);

декларація про доходи (Lohnsteuerbescheinigung).

Назва говорить сама за себе — ідентифікаційний номер дозволяє «ідентифікувати» особу, яка сплачує податки. Також при цьому працівники податкових служб мають доступ до особистої інформації цієї людини. Зокрема вони дізнаються такі дані:

прізвище та ім'я (дійсні та попередні);

дата та місце народження;

стать;

титул та наукова ступінь;

адреса проживання в Німеччині.

Як українцям отримати податковий номер у Німеччині

Податкова служба Німеччини Finanzamt присвоює податковий номер автоматично, після реєстрації в країні. При цьому самостійно нічого робити не потрібно. Слід лише зареєструватися в місцевій міграційній службі. Після цього на пошту за адресою проживання має прийти лист із призначенням унікального номера.

Якщо після реєстрації минуло 2 місяці і більше, потрібно звернутися до найближчого відділення Finanzamt із запитом надіслати податковий номер. Також є можливість замовити його дистанційно, заповнивши онлайн форму за посиланням . Для реєстрації онлайн потрібно:

надати документ на підтвердження особи (водійське посвідчення не підходить);

надати свідоцтво про місце проживання (Wohnungsgeberbestätigung);

зареєструватися та отримати посвідчення Anmeldebescheinigung.

Після цього податковий номер надішлють на поштову скриньку. У середньому чекати потрібно 3 тижні.

Податковий номер мають надіслати з центрального офісу Федеральної податкової служби на вашу пошту. При цьому терміни доставки залежать від різних факторів, тому можуть бути різними. Якщо у вас немає часу чекати або раніше ви вже проживали в Німеччині, можна оформити терміновий податковий номер.

Для цього потрібно:

зареєструватися за місцем проживання;

через 5 днів після цього звернутися до найближчого відділення податкової служби (Finanzamt).

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uamedia За матеріалами:

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