Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону — Finance.ua

Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону
Министерство обороны США объявило о предоставлении пакета военной помощи Украине на $1 млрд.
Это первый пакет военной помощи по новому закону, который подписал президент США Джо Байден.
При этом новый пакет военной помощи — 56-й с момента, когда президент США начал предоставлять Украине оружие по программе PDA в августе 2021 года.
Эта программа предусматривает поставку военной помощи непосредственно из складов американской армии.
Этот пакет президентских полномочий (PDA) оценивается в $1 млрд и включает средства для обеспечения наиболее неотложных потребностей Украины, в том числе перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые средства.
Новый пакет включает:
- ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- ракеты к ПЗРК Stinger;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра 50-мм для борьбы с беспилотниками;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и кассетные (DPICM);
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- 60-мм минометные мины;
- боевые машины пехоты Bradley;
- MRAP;
- HMMWV;
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Этот пакет позволит увеличить поставки боеприпасов, вооружения и оборудования для поддержки способности Украины защищать свою линию фронта, защищать свои города и противостоять постоянным атакам россии», — заявили в Пентагоне.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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