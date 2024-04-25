Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону — Finance.ua

Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону

Министерство обороны США объявило о предоставлении пакета военной помощи Украине на $1 млрд.

Это первый пакет военной помощи по новому закону, который подписал президент США Джо Байден.

При этом новый пакет военной помощи — 56-й с момента, когда президент США начал предоставлять Украине оружие по программе PDA в августе 2021 года.

Эта программа предусматривает поставку военной помощи непосредственно из складов американской армии.

Этот пакет президентских полномочий (PDA) оценивается в $1 млрд и включает средства для обеспечения наиболее неотложных потребностей Украины, в том числе перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые средства.

Новый пакет включает:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

ракеты к ПЗРК Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра 50-мм для борьбы с беспилотниками;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и кассетные (DPICM);

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

60-мм минометные мины;

боевые машины пехоты Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы для уничтожения помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Этот пакет позволит увеличить поставки боеприпасов, вооружения и оборудования для поддержки способности Украины защищать свою линию фронта, защищать свои города и противостоять постоянным атакам россии», — заявили в Пентагоне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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