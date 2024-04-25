Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону — Finance.ua
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Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону

Казна и Политика
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Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону
Пентагон предоставил первую военную помощь Украине на $1 млрд по новому закону
Министерство обороны США объявило о предоставлении пакета военной помощи Украине на $1 млрд.
Это первый пакет военной помощи по новому закону, который подписал президент США Джо Байден.
При этом новый пакет военной помощи — 56-й с момента, когда президент США начал предоставлять Украине оружие по программе PDA в августе 2021 года.
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Эта программа предусматривает поставку военной помощи непосредственно из складов американской армии.
Этот пакет президентских полномочий (PDA) оценивается в $1 млрд и включает средства для обеспечения наиболее неотложных потребностей Украины, в том числе перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые средства.
Новый пакет включает:
  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • ракеты к ПЗРК Stinger;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра 50-мм для борьбы с беспилотниками;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая осколочно-фугасные и кассетные (DPICM);
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • 60-мм минометные мины;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • MRAP;
  • HMMWV;
  • транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Этот пакет позволит увеличить поставки боеприпасов, вооружения и оборудования для поддержки способности Украины защищать свою линию фронта, защищать свои города и противостоять постоянным атакам россии», — заявили в Пентагоне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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