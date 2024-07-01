МВФ добавил Украине два новых структурных маяка — Finance.ua

МВФ добавил Украине два новых структурных маяка Сегодня 17:04

МВФ добавил Украине два новых структурных маяка

МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).

«Будет два новых маяка: реформа таможни до конца октября (закон об этом 6490д уже принят в первом чтении) и отмена „поправок Лозового“ (о закрытии досудебного расследования, если пропущены сроки) — тоже до конца октября», — передает народный депутат Ярослав Железняк.

Среди важных для реформы таможни требований Железняк называет следующие:

запуск до конца сентября оценки эффективности антикоррупционной программы и опроса экспортеров и импортеров относительно уровня добропорядочности каждые два года;

реформа кадровой политики и зарплат;

развитие центров передового опыта;

проверка таможенных документов в центральном офисе, а не в пунктах пропуска.

В Меморандуме также впервые появилось детальное намерение реформировать до конца декабря Счетную палату. Новый закон должен обеспечить:

конкурентную процедуру отбора членов РПУ;

политическую независимость органа и доступ ко всей необходимой информации;

полномочия делать аудит всех бюджетов, включая ГП, местные органы и внебюджетное финансирование;

законодательные основания проверять исполнение аудиторских заключений.

Среди других важных пунктов Меморандума также:

создание нового админсуда вместо ОАСК перенесли с конца июля на конец декабря;

Украина должна принять закон об усилении корпоративной уголовной ответственности согласно требованиям Конвенции OECD о борьбе со взяточничеством;

налогообложение криптовалют и других виртуальных активов рассматривается на послевоенный период. Драфт закона планируется представить до конца декабря;

в ближайшее время пенсионной реформы не будет — в Меморандуме указано, что к этому вернутся, когда будут благоприятные экономические условия;

готовятся к продаже «Сенс Банк» и «Укргазбанк». До конца сентября должен быть назначен финансовый консультант;

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также до конца сентября правительство обещает зарегистрировать законопроект для приватизации госбанков;

ожидается облегчение доступа иностранных инвесторов к долговым инструментам, связанным с восстановлением;

до конца июля НБУ должен предложить специальную банковскую лицензию для доступа к финуслугам граждан и предприятий в зонах боевых действий и на деоккупированных территориях;

правительство планирует возобновить подачу финансовой отчетности за 2023−2024 годы;

основная цель — до 2033 года снизить уровень долга до 65% ВВП. В то же время кредиторы согласились предоставить дальнейшие послабления, если реализуется отрицательный сценарий МВФ;

правительство обещает «печатный станок НБУ» не включать и сначала искать другие пути финансирования.

маяка принять налоговые изменения тоже нет.

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