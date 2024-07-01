Меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение тарифов на коммуналку — Finance.ua

Меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение тарифов на коммуналку Сегодня 10:45 — Личные финансы

Меморандум с МВФ предусматривает постепенное повышение тарифов на коммуналку

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Читайте также МВФ одобрил выделение Украине транша

«Потенциальные реформы, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям», — говорится в документе.

Как только война закончится, потребуется постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения затрат, с выделением адекватных целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств, отмечается в Меморандуме.

«С 1 июня 2024 мы увеличили тарифы на электроэнергию для населения на 64%, приблизив тарифы к уровням окупаемости и скорректировав стимулы к использованию электроэнергии в отопительный сезон», — говорится в Меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.