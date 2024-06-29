МВФ одобрил выделение Украине транша — Finance.ua

МВФ одобрил выделение Украине транша
Международный валютный фонд утвердил выделение транша в размере $2,2 млрд в поддержку государственного бюджета Украины.
Об этом говорится в сообщении МВФ.
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Отмечается, что Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF) и принял решение о выделении средств.
В МВФ считают, что, несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием.
Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы очень неопределенные. Устойчивый импульс реформ и своевременное оказание внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути вступления в Европейский Союз", — говорится в сообщении.
В перспективе МВФ ожидает замедления темпов восстановления, особенно учитывая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а также высокие риски, связанные с неопределенностью, вызванной войной.
С учетом этих $2,2 млрд общий объем выплат в рамках программы МВФ составит около $7,6 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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