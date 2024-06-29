МВФ одобрил выделение Украине транша — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ одобрил выделение Украине транша

Казна и Политика
21
МВФ одобрил выделение Украине транша
МВФ одобрил выделение Украине транша
Международный валютный фонд утвердил выделение транша в размере $2,2 млрд в поддержку государственного бюджета Украины.
Об этом говорится в сообщении МВФ.
Читайте также
Отмечается, что Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF) и принял решение о выделении средств.
В МВФ считают, что, несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием.
Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя перспективы очень неопределенные. Устойчивый импульс реформ и своевременное оказание внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, а также усиления институциональных реформ для прокладывания пути вступления в Европейский Союз", — говорится в сообщении.
Читайте также
В перспективе МВФ ожидает замедления темпов восстановления, особенно учитывая атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а также высокие риски, связанные с неопределенностью, вызванной войной.
С учетом этих $2,2 млрд общий объем выплат в рамках программы МВФ составит около $7,6 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.