Транш от МВФ в $2,2 миллиарда правительство ожидает на следующей неделе — Шмыгаль — Finance.ua
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Транш от МВФ в $2,2 миллиарда правительство ожидает на следующей неделе — Шмыгаль

Казна и Политика
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Транш от МВФ в $2,2 миллиарда правительство ожидает на следующей неделе — Шмыгаль
Транш от МВФ в $2,2 миллиарда правительство ожидает на следующей неделе — Шмыгаль
Если сегодня Совет директоров МВФ одобрит решение о предоставлении Украине транша в 2,2 млрд долларов, то финансовая помощь поступит в начале следующей недели.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире марафона «Единые новости».
«Мы надеемся сегодня получить положительное решение Совета директоров МВФ, и уже в понедельник — вторник ожидаем следующий транш 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда. Мы продолжаем программу с МВФ. Она рассчитана на 4 года и охватывает сотрудничество со странами G7 на общую сумму 122 млрд долларов бюджетной поддержки Украины», — сказал он.
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Шмыгаль также напомнил, что ЕС Украина подписала еще одно кредитное соглашение на сумму 27 млрд в рамках Ukraine Facility.
«Вчера мы получили по этому соглашению первый транш в 1,9 млрд евро от ЕС. Перед тем, весной, Украина получила 6 млрд евро по предварительному кредитному соглашению», — сказал он.
Премьер-министр добавил, что в этом году от ЕС Украина ожидает 16 млрд евро, что поможет выполнить все социальные обязательства перед гражданами.
По материалам:
Укрінформ
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