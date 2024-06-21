Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд дол. в конце июня — Finance.ua
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Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд дол. в конце июня

Казна и Политика
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Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд дол. в конце июня
Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд дол. в конце июня
Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Украина получит 2,2 миллиарда долларов от МВФ в рамках программы EFF на сумму 15,6 миллиарда долларов до конца этого месяца, и сообщил, что обсудил с представительницей Фонда реформы и реализацию структурных маяков.
«Рассчитываем на поддержку Совета директоров МВФ в конце этого месяца, решение которого принесет Украине $2,2 млрд в рамках программы EFF объемом 15,6 млрд долларов», — указал Шмыгаль в Telegram.
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По его словам, во время встречи с первой заместительницей директора-распорядительницы Международного валютного фонда Гитой Гопинах поблагодарил за успешную работу над четвертым пересмотром программы.
«Обсудили ход реформ и реализацию структурных маяков, которые легли в основу украинской „Матрицы реформ“. Особое внимание уделили макроэкономическим вопросам. Приветствовал решение стран G7 направить Украине 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет процентов по замороженным российским активам. Средства ожидаем уже в этом году. Это усилит экономическую состоятельность нашего государства в противодействии российской агрессии», — отметил премьер.
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Он выразил благодарность МВФ за последовательную поддержку, «что помогает Украине выстоять и продолжать борьбу за свободу и демократические ценности».
По материалам:
УНН
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