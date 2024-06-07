В МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года — Finance.ua

В МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года Сегодня 14:01 — Казна и Политика

В МВФ рассказали, чего ждут от Украины до конца года

Международный валютный фонд ожидает, что Украина согласно договоренностям по программе EFF до конца нынешнего года проведет первый аудит НАБУ, укрепит Уголовный процессуальный кодекс и создаст Высший административный суд.

Об этом во время прессбрифинга в Вашингтоне заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

«Есть несколько реформ, о которых я могу сказать», — отметила представитель Фонда в ответ на вопрос, каких шагов от Украины по реформам ждет МВФ в первую очередь.

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По ее словам, речь идет прежде всего о внешнем аудите Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В Фонде ожидают, что украинские власти реализуют это направление осенью нынешнего года.

Кроме того, до конца года в Фонде ожидают создания в Украине Высшего административного суда.

Справка Finance.ua:

на прошлой неделе Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по четвертому пересмотру программы EFF, которая позволит Украине получить 2,2 млрд дол. в виде нового транша от МВФ;

gредседатель правления Национального банка Украины Андрей Пышный считает, что у Киева достаточно высокие шансы получить до конца июня очередной транш в рамках действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом — 2,2 млрд дол.



Укрінформ По материалам:

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