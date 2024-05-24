Украина в этом году рассчитывает получить еще $4,5 млрд от МВФ — Finance.ua

Украина в этом году рассчитывает получить еще $4,5 млрд от МВФ Сегодня 19:02

Украина в этом году рассчитывает получить еще $4,5 млрд от МВФ

Программой МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) на 2024 год предусмотрено $5,4 млрд бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около $880 млн. Это стало возможным благодаря успешному третьему пересмотру программы в марте 2024 года.

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов Украины по результатам встречи с руководством Европейского департамента Международного валютного фонда и миссии МВФ в Украине.

«Выполнение Украиной условий по программе имеет большое значение, ведь внедрение определенных мер и политик способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны, одновременно адаптируя финансовую систему к функционированию в условиях неопределенности. На 2024 год запланировано еще три пересмотра в рамках программы EFF, что потенциально позволит привлечь бюджетную поддержку общим объемом около $4,5 млрд», — заявил первый замминистра финансов Украины Денис Улютин.

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С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора.

Общий объем программы Механизма расширенного финансирования — EFF на 2023−2027 годы составляет $15,6 млрд. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Четвертый пересмотр программы может начаться в конце мая в Варшаве, по его результатам МВФ может выделить Украине очередной транш $2,2 млрд.

Справка Finance.ua:

Ранее в МВФ подтвердили, что Миссия Фонда начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины в ближайшие недели. В случае положительных результатов это позволит выделить Украине следующий транш.

Напомним, четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд. Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй и третий в размере SDR664 млн (около $881−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года.



26 марта 2024 Украина получила третий транш в размере $880 млн в рамках программы расширенного финансирования EFF от Международного валютного фонда.



Фінансовий клуб По материалам:

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