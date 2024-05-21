Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ в мае — Finance.ua

Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ в мае Сегодня 20:01

Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ в мае

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ). Его миссия по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова агентству «Интерфакс-Украина».

«Все структурные маяки выполнены. После того, как мы получили положительные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с Европейским Союзом по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства» , — сказала она.

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Как отметила Зыкова, во время работы миссии речь пойдет о структурной работе над тем, чтобы Украина в дальнейшем оставалась в рамках программы, будет нарабатываться план работы к грядущему, пятому ее пересмотру, который состоится до конца года.

По ее словам, «критических точек нет».

«Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода… (Существует) очень простая, но одновременно важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы предпринимаем», — добавила замминистра финансов.

Она напомнила, что первые месяцы этого года при отсутствии финансирования ЕС и США, которое частично компенсировали Япония и Норвегия, Украина прошла практически благодаря внутренним мерам: налог на сверхприбыль банков, досрочная уплата дивидендов крупнейшими госкомпаниями.

«У них (принятых мер) не было деструктивного влияния на экономику, что положительно, но, в то же время, это те меры, которые можно принять один раз. И мы не хотели бы принимать меры, которые оказали бы негативное влияние на экономику и на систему в целом», — подчеркнула Зыкова.

По ее словам, Украина проводит и будет проводить активные переговоры и с США, и с ЕС по вопросу взаимного предсказуемого выполнения взятых на себя обязательств.

Справка Finance.ua:

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.

Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй и третий в размере SDR664 млн (около $881−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года.

В конце марта этого года совет директоров одобрил выделение Украине четвертого транша по итогам третьего пересмотра, когда оценивали исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года.

На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих пересмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря. На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.



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