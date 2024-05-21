Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ в мае — Finance.ua

Украина выполнила все структурные маяки к миссии МВФ в мае
Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ). Его миссия по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.
Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова агентству «Интерфакс-Украина».
«Все структурные маяки выполнены. После того, как мы получили положительные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с Европейским Союзом по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства» , — сказала она.
Как отметила Зыкова, во время работы миссии речь пойдет о структурной работе над тем, чтобы Украина в дальнейшем оставалась в рамках программы, будет нарабатываться план работы к грядущему, пятому ее пересмотру, который состоится до конца года.
По ее словам, «критических точек нет».
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«Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода… (Существует) очень простая, но одновременно важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы предпринимаем», — добавила замминистра финансов.
Она напомнила, что первые месяцы этого года при отсутствии финансирования ЕС и США, которое частично компенсировали Япония и Норвегия, Украина прошла практически благодаря внутренним мерам: налог на сверхприбыль банков, досрочная уплата дивидендов крупнейшими госкомпаниями.
«У них (принятых мер) не было деструктивного влияния на экономику, что положительно, но, в то же время, это те меры, которые можно принять один раз. И мы не хотели бы принимать меры, которые оказали бы негативное влияние на экономику и на систему в целом», — подчеркнула Зыкова.
По ее словам, Украина проводит и будет проводить активные переговоры и с США, и с ЕС по вопросу взаимного предсказуемого выполнения взятых на себя обязательств.
Справка Finance.ua:
- Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.
- Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй и третий в размере SDR664 млн (около $881−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года.
- В конце марта этого года совет директоров одобрил выделение Украине четвертого транша по итогам третьего пересмотра, когда оценивали исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года.
- На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих пересмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря. На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.
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