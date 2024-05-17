МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины: названы сроки — Finance.ua
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МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины: названы сроки

Казна и Политика
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МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины: названы сроки
МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины: названы сроки
Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае положительных результатов — выделить следующий транш.
Об этом сообщила в четверг в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает Укринформ.
«О следующем пересмотре программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели», — отметила представитель Фонда.
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По ее словам, миссия в ходе пересмотра изучит полный спектр развития экономической ситуации в Украине за последний период и подготовит обновленную макроэкономическую основу, в том числе обновленный анализ устойчивости государственного долга.
Она также отметила, что результаты пересмотра миссия может представить Исполнительный совет МВФ до конца июня. После этого будет приниматься решение о возможности выделения следующего транша для Украины.

Справка Finance.ua:

  • 21 марта Исполнительный совет МВФ завершил третий пересмотр Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволило выплатить Украине $880 миллионов;
  • в Фонде отметили, что украинская экономика «продемонстрировала чрезвычайную устойчивость». И несмотря на то, что дальнейшие перспективы остаются неопределенными из-за войны, правительству все же удается достигать значительного прогресса в выполнении обязательств по программе EFF и выполнять определенные структурные маяки и количественные критерии эффективности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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