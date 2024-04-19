Глава МВФ назвала основную цель программы с Украиной — Finance.ua

Глава МВФ назвала основную цель программы с Украиной Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Глава МВФ назвала основную цель программы с Украиной

Программа Международного валютного фонда из Украины на 2023−2027 годы предусматривает предоставление 15,1 млрд долларов. Но главное — это поддержка всех стран.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

«Мы выделили средства по нашей программе уже в третий раз, но важнейшая роль нашей программы состоит в том, что она является катализатором финансовой поддержки Украины», — сказала она.

Читайте также Глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году

По ее словам, программа мобилизует 122 млрд долларов в течение четырех лет.

«Это дает украинским властям предсказуемость того, что финансирование будет. И мне было очень приятно выслушать вчерашние заявления на круглом столе по Украине. Поддержка Украины остается стабильной. Это твердо», — добавила она.

Георгиева напомнила о 50 млрд евро от ЕС. «Администрация США стремится к поддержке Конгресса от Украины. Активизируются многие другие страны, Япония, Канада, Великобритания, Южная Корея. Список длинный», — сказала она.

Читайте также Глава НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ

Глава МВФ отметила, что в Украине «мы видим замечательную решимость экономической команды и украинского народа иметь функционирующую экономику, несмотря на войну».

«У нас есть программа с Украиной на сумму 15,1 млрд долларов. В марте мы очень успешно завершили наш третий пересмотр. И это показывает, что Украина смогла противостоять крайне тревожной силе войны. Рост составляет 5,3%, инфляция — 3,2%, сбор налогов — около 36% ВВП», — сообщила Георгиева.

Напомним, соглашение Украины с МВФ о программе EFF было одобрено 31 марта 2023 года.

Украина получила политические обязательства от партнеров, касающиеся предоставления 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.