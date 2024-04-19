Глава НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ — Finance.ua

Глава НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Глава НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует начать работу в Украине для очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF в конце следующего месяца.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью «Голосу Америки»

Отвечая на вопрос журналиста по поводу ожиданий регулятора от нынешнего весеннего заседания МВФ и Всемирного банка, он отметил, что украинская сторона ведет «очень предметные дискуссии», которые приближают нас к Миссии МВФ в рамках четвертого пересмотра программы.

«Миссия должна начать свою работу в конце мая, и мы рассчитываем на то, что четвертый пересмотр будет успешным», — сказал Пышный.

Кроме того, добавил глава Нацбанка, есть также надежды на его коммуникацию с руководителями центральных банков, с главой Европейского Центрального Банка Кристин Лагард «на тему обездвиженных активов рф и санкций».

По словам Пышного, сейчас много разговоров ведется о предоставлении технической помощи НБУ, но «мы обсуждаем с коллегами предоставление технической помощи Национальным банком, потому что многие из коллег интересуются нашим опытом работы в условиях войны, обеспечения бесперебойной работы, несмотря на обстоятельства, условиях активной фазы войны, в условиях блэкаута, ведь блэкаут может быть спровоцирован не только ракетной атакой и поражением энергетической инфраструктуры в результате обстрелов, но и кибератаками».

Читайте также МВФ обновил дедлайны структурных маяков для Украины

Напомним, 21 марта Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Также он одобрил выделение транша на сумму около 880 млн долларов.

Уже 23 марта Украина получила от МВФ третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF — 880 миллионов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.