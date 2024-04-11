Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко

Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF с МВФ на март.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Даже больше, она (концептуальная записка к „5−7-9%“. — Ред.) уже принята правительством. Мы сейчас получили обратную связь со стороны МВФ, доработали. Я не вижу там особых проблем в записке или в других мерах, мы все выполняем вовремя», — сказал министр.

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По его словам, Украина выполнила все необходимые структурные маяки, срок выполнения которых был до конца марта этого года.

Также глава Минфина отметил успешное прохождение третьего пересмотра программы EFF, по итогам которого в бюджет поступило 880 млн долларов.

«Сейчас мы делаем необходимые шаги для того, чтобы подготовиться к четвертому пересмотру, который, как мы ожидаем, будет, надеюсь, не позже июня (…), и дальше будем работать. Это для нас основной из треков, и мы очень тщательно выполняем взятые на себя обязательства», — добавил Марченко.

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