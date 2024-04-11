Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко — Finance.ua
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Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко

Казна и Политика
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Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко
Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко
Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF с МВФ на март.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Даже больше, она (концептуальная записка к „5−7-9%“. — Ред.) уже принята правительством. Мы сейчас получили обратную связь со стороны МВФ, доработали. Я не вижу там особых проблем в записке или в других мерах, мы все выполняем вовремя», — сказал министр.
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По его словам, Украина выполнила все необходимые структурные маяки, срок выполнения которых был до конца марта этого года.
Также глава Минфина отметил успешное прохождение третьего пересмотра программы EFF, по итогам которого в бюджет поступило 880 млн долларов.
«Сейчас мы делаем необходимые шаги для того, чтобы подготовиться к четвертому пересмотру, который, как мы ожидаем, будет, надеюсь, не позже июня (…), и дальше будем работать. Это для нас основной из треков, и мы очень тщательно выполняем взятые на себя обязательства», — добавил Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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