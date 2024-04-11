Сколько Украина в этом году получила от международных партнеров — данные Минфина — Finance.ua
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Сколько Украина в этом году получила от международных партнеров — данные Минфина

Казна и Политика
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Сколько Украина в этом году получила от международных партнеров — данные Минфина
Сколько Украина в этом году получила от международных партнеров — данные Минфина
С начала 2024 года международные партнеры выделили Украине $10,2 млрд.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.
«В условиях полномасштабной войны, когда агрессор имеет значительно большие ресурсы и ежедневно наносит Украине миллионный ущерб, международная поддержка критически важна. В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов США. Благодарен ЕС, Японии, Канаде, МВФ, Великобритании, Норвегии за бюджетную поддержку, направляемую на приоритетные социальные нужды страны», — написал Марченко.
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По его словам, Украина рассчитывает, что Конгресс США в ближайшее время поддержит пакет помощи.
Министр финансов отметил, что первоочередная необходимость — это обеспечение потребностей Госбюджета как в этом году, так и в 2025 году. Одним из решений должно стать использование замороженных российских активов, поскольку именно россия является причиной масштабных разрушений и убытков Украины.
В свою очередь Министерство финансов проводит активную работу по увеличению доходов госбюджета. Меры по поддержке бюджетной ликвидности в первом квартале 2024 года позволили увеличить поступления в Госбюджет в эквиваленте 5,4 млрд долларов США.
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Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что если Украина не получит $11 млрд помощи от Соединенных Штатов Америки, следствием этого будут тяжелые непопулярные решения украинских властей. По его словам, есть только два механизма решения проблем такого масштаба, как недостаток $11 млрд — это эмиссия, которая повлечет за собой инфляцию и девальвацию, и/или секвестр бюджета (сокращение расходов в бюджете. — Ред.).
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что в текущем году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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