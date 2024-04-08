Трамп предлагает оказать помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал — Finance.ua

Трамп предлагает оказать помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Трамп предлагает оказать помощь Украине в кредит, Зеленский отреагировал, Фото: zn.ua

Бывший президент США и член Республиканской партии Дональд Трамп выразил свою поддержку предоставлению Украине финансовой помощи в форме кредита. Такая форма помощи имеет большие шансы получить одобрение Конгресса США.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил Гордон Сондленд, который в каденцию Трампа был послом США в ЕС, а сейчас зарегистрировался как лоббист Киева в Вашингтоне.

По словам Сондленда, Трамп выступил за предоставление Украине беспроцентного кредита, что является обнадеживающим сигналом. По мнению Трампа, такой вариант увеличивает шансы на то, что помощь Украине будет одобрена.

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Кредит не предусматривает конкретный срок возврата, и предлагается, что Украина вернет средства, когда экономически окрепнет.

«Как только Украина разбогатеет — сможет отдать долг США», — отмечает Сондленд, передавая слова Трампа.

Сондленд считает, что такой кредит служит политическим компромиссом для части избирателей и Республиканской партии, позволяя им считать, что они не просто дают Украине средства, а выдают ссуду. Это может побуждать даже наиболее оппозиционных членов Республиканской партии поддержать такую ​​помощь.

«Думаю, этого достаточно, чтобы некоторые из оппозиционных членов „Республиканской партии“, „Кокуса свободы“ и других поддержали помощь Украине. Они ждут от Трампа такого сигнала. Он его им послал», — объясняет Сондленд.

Forbes отмечает, что значительное влияние Трампа на процесс одобрения помощи Украине в Конгрессе США отмечается как ключевой фактор, особенно среди конгрессменов, рассчитывающих на его победу на выборах президента в ноябре 2024 года и стремящихся заручиться его поддержкой.

Какова реакция Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью украинскому телевидению заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет.

«Один сенатор недавно был, и он говорит: „Ты согласишься на кредитные деньги?“. „А какие есть варианты?“. Он говорит: „Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь“. Я говорю: „А зачем эти выборы, если нет никакого выбора“… Поэтому мы согласимся на любой вариант».

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Зеленский также добавил, что если бы Украине предложили оказать помощь в кредит сегодня или бесплатно все через год, то однозначно выбрали бы первый вариант.

«Здесь нет выбора, наш выбор один — выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно — чем быстрее, тем лучше», — сказал президент.

По его словам, в Украине понимают, что россия готовится к наступлению, поэтому важно получить оружие как можно быстрее, а без финансирования США Украина не сможет получить его.

«Без этих денег таких объемов нам не получить. И я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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