Палата представителей США рассмотрит помощь Украине не раньше середины апреля — Bloomberg Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Палата представителей США рассмотрит помощь Украине не раньше середины апреля — Bloomberg

Голосование в Палате представителей США по помощи Украине состоится не раньше середины апреля, а возможно и позже. Спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев.

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на представителей руководства партии.

Джонсон 1 апреля заявил, что Палата представителей «немедленно» рассмотрит вопрос о помощи Украине, когда законодатели вернутся 8 апреля с двухнедельных пасхальных каникул.

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Представители Республиканской партии отметили, что команда Джонсона не поделилась с ними никаким планом пакета помощи и, похоже, не определила, каких уступок будут требовать от Администрации президента США Джо Байдена. Поэтому законопроект не может получить необходимой поддержки до следующей недели.

Пресс-секретарь Джонсона Тейлор Хоулси сообщил, что обещание спикера о скорых действиях не означало конкретного срока и что Джонсон «выслушивает мнения членов партии» о плане.

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Два представителя республиканского руководства заявили, что все еще существует возможность того, что Джонсон может принять решение о плане помощи в течение выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Но такой ускоренный график может привести к провалу законопроекта, а также дальнейшему противостоянию со сторонниками жесткой линии Республиканской партии, подчеркнули в Bloomberg.

Напомним, военная помощь США для Украины иссякла еще в конце 2023 года. В октябре прошлого года Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение $106 миллиардов, из которых более $61 миллиарда предусматривается для Украины, в основном для закупки оружия у США. Остальные средства из пакета предусматривались для Израиля, помощи Азиатско-Тихоокеанскому региону, гуманитарных мероприятий в секторе Газа и т. д. Однако запрос не одобрили из-за политических споров.

theБабель По материалам:

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