Глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году — Finance.ua

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Глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году

Казна и Политика
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Глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году
Глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году
Украине требуется как минимум $42 миллиарда международной помощи для бюджетной поддержки в нынешнем году в условиях продолжения войны, развязанной российской федерацией.
Такую оценку высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Укринформ.
«По состоянию на сегодняшний день мы оцениваем потребности (бюджетной поддержки для Украины. — Ред.) в размере $42 миллиарда на этот год», — сообщила глава Фонда.
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Она выразила уверенность, что это удастся сделать, поскольку международная поддержка остается твердой.
«Мне было очень приятно услышать заявления в ходе круглого стола относительно Украины, что поддержка Украины остается стабильной, она тверда», — подчеркнула Георгиева.
В то же время она подчеркнула, что для решения экономических проблем для Украины и региона нужно, прежде всего, прекратить российскую войну.
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«Война, прежде всего, это трагедия, когда ежедневно убивают и ранят мужчин, женщин и детей. Так что нам нужно, чтобы эта война закончилась ради них», — подчеркнула директор-распорядитель МВФ.
Кроме того, Георгиева высоко оценила усилия украинской власти по стабилизации экономики в пострадавшей от войны стране.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Украины Сергей Марченко ранее заявил, что потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов;
  • в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов;
  • ожидается, что Украина получит 5,4 млрд долларов от МВФ, эта помощь будет поступать в течение 2024 года несколькими траншами.

Обязательства Украины перед МВФ: планы и реальность 🔍

По материалам:
Укрінформ
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