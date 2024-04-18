Госдолг Украины в этом году может вырасти до 94% - МВФ — Finance.ua
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Госдолг Украины в этом году может вырасти до 94% - МВФ

Казна и Политика
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Госдолг Украины в этом году может вырасти до 94% - МВФ
Госдолг Украины в этом году может вырасти до 94% - МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.
Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в среду в Вашингтоне директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром.
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Так, в разделе относительно стран с развивающимся рынком, а также стран со средним уровнем дохода отмечается, что госдолг Украины в 2024 году достигнет 94%. Этот прогноз несколько меньше по сравнению с октябрьским выпуском «Финансового монитора» — тогда ожидалось, что госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году.
В то же время предполагается, что в течение следующих лет этот показатель не превысит показателя 100%.
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До полномасштабного вторжения россии в 2021 году государственный долг Украины составил 48,9% от национального ВВП.
Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем году вырастет до 6,5%.
Также МВФ прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.
По материалам:
Укрінформ
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